Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожья
Российские войска утром 19 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. Более 38 тысяч домов остались без света.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожья, чем привела к обесточиванию более 40 тысяч жителей.
  • Уровень напряжения в некоторых районах города Запорожья возрос из-за атак на энергосети.
  • Начальник Запорожской ОВА сообщил о раненых от враждебного удара, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Россия атаковала Запорожье: целили по энергообъектам

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне атаковали инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения.

По его словам, один человек получил ранения.

Пострадавший в тяжелом состоянии. На место направлены медики.

Также из-за вражеского удара было обесточено более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.

По состоянию на 8:32 электроснабжение возобновлено уже более 83% абонентов. Без света остаются 6265 бытовых и 305 юридических потребителей.

