Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожья

Российские войска утром 19 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. Более 38 тысяч домов остались без света.

Россия атаковала Запорожье: целили по энергообъектам

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне атаковали инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

По его словам, один человек получил ранения.

Пострадавший в тяжелом состоянии. На место направлены медики.

Также из-за вражеского удара было обесточено более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.