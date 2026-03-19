Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожья

Российские войска утром 19 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. Более 38 тысяч домов остались без света.
- Российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожья, чем привела к обесточиванию более 40 тысяч жителей.
- Уровень напряжения в некоторых районах города Запорожья возрос из-за атак на энергосети.
- Начальник Запорожской ОВА сообщил о раненых от враждебного удара, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Запорожье: целили по энергообъектам
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, один человек получил ранения.
Также из-за вражеского удара было обесточено более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.
По состоянию на 8:32 электроснабжение возобновлено уже более 83% абонентов. Без света остаются 6265 бытовых и 305 юридических потребителей.
