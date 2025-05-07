Росія завдала ударів по Мирнограду та Іллінівці — загинуло троє людей

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 7 травня троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.
Головні тези:
- Російські обстріли на Донеччині призвели до загибелі трьох людей та поранення восьми.
- У результаті нападів було пошкоджено 6 приватних будинків у селі, що викликало паніку серед мирного населення.
- Ворожі обстріли призвели до загибелі двох жінок у Іллінівці та однієї у Мирнограді.
Росія вбила трьох людей на Донеччині
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він пізніше додав, що внаслідок обстрілів кількість загиблих зросла до трьох.
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