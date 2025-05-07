Росія завдала ударів по Мирнограду та Іллінівці — загинуло троє людей

Ще 1 людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни, поранили вісьмох. Ворог обстріляв Мирноград з артилерії - там поранення отримали семеро людей. На Іллінівку росіяни скинули три авіабомби - убили 51-річну жінку, ще одну місцеву жительку поранили.