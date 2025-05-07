Росія завдала ударів по Мирнограду та Іллінівці — загинуло троє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ударів по Мирнограду та Іллінівці — загинуло троє людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Мирноград

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 7 травня троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські обстріли на Донеччині призвели до загибелі трьох людей та поранення восьми.
  • У результаті нападів було пошкоджено 6 приватних будинків у селі, що викликало паніку серед мирного населення.
  • Ворожі обстріли призвели до загибелі двох жінок у Іллінівці та однієї у Мирнограді.

Росія вбила трьох людей на Донеччині

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули внаслідок обстрілу Олександро-Калинового Іллінівської громади. Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років. Пошкоджено 6 приватних будинків.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він пізніше додав, що внаслідок обстрілів кількість загиблих зросла до трьох.

Ще 1 людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни, поранили вісьмох. Ворог обстріляв Мирноград з артилерії - там поранення отримали семеро людей. На Іллінівку росіяни скинули три авіабомби - убили 51-річну жінку, ще одну місцеву жительку поранили.

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Категорія
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