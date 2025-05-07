Россия нанесла удары по Мирнограду и Ильиновке — погибло три человека

На Донетчине в результате вражеских обстрелов 7 мая три человека погибли, еще восемь получили ранения.
Главные тезисы
- Российские обстрелы на Донбассе привели к гибели трех человек и ранению восьми.
- Нападения России вызвали разрушения 6 частных домов в деревне и панику среди мирного населения.
- Под обстрелы попали Мирноград и Ильиновка, где проживали жертвы - две женщины и один местный житель.
Россия убила трех человек на Донбассе
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он позже добавил, что в результате обстрелов количество погибших возросло до трех.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-