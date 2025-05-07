Россия нанесла удары по Мирнограду и Ильиновке — погибло три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удары по Мирнограду и Ильиновке — погибло три человека

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мирноград
Читати українською

На Донетчине в результате вражеских обстрелов 7 мая три человека погибли, еще восемь получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы на Донбассе привели к гибели трех человек и ранению восьми.
  • Нападения России вызвали разрушения 6 частных домов в деревне и панику среди мирного населения.
  • Под обстрелы попали Мирноград и Ильиновка, где проживали жертвы - две женщины и один местный житель.

Россия убила трех человек на Донбассе

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

2 человека погибли в результате обстрела Александро-Калинового Ильиновской общины. Сегодня утром россияне сбросили в деревню 2 авиабомба, убили двух женщин 47 и 67 лет. Повреждены 6 частных домов.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он позже добавил, что в результате обстрелов количество погибших возросло до трех.

Еще одного человека в Донецкой области убили сегодня россияне, ранили восьмерых. Враг обстрелял Мирноград из артиллерии — там ранения получили семь человек. На Ильиновку россияне сбросили три авиабомба — убили 51-летнюю женщину, еще одну местную жительницу ранили.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Мирноград и Разлив в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла Мирноград в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мирноград

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?