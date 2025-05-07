Россия нанесла удары по Мирнограду и Ильиновке — погибло три человека

Еще одного человека в Донецкой области убили сегодня россияне, ранили восьмерых. Враг обстрелял Мирноград из артиллерии — там ранения получили семь человек. На Ильиновку россияне сбросили три авиабомба — убили 51-летнюю женщину, еще одну местную жительницу ранили.