Росія завдала удару по Дергачах на Харківщині — поранення отримали п'ятеро людей
Харківщина
Джерело:  online.ua

Унаслідок російського удару по місту Дергачі Харківської області удень 13 квітня, за попередніми даними, зазнали поранень п'ятеро людей, двоє з них - у тяжкому стані.

Головні тези:

  • Російський удар по Дергачах на Харківщині призвів до поранення п'ятеро осіб, двоє з них у тяжкому стані.
  • Удар росіян по місту стався близько 12:15 за місцевим часом.

Росія обстріляла Дергачі: 5 поранених

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За попередньою інформацією, поранень зазнали п'ятеро цивільних осіб, двоє з них — у важкому стані.

Додаткова інформація уточнюється, зазначив голова громади.

Удару росіяни завдали близько 12:15.

Більше по темі

Дрон РФ атакував цивільне авто на Харківщині — загинули троє людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
дрон
Росіяни вбили літню жінку на Харківщині
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атаки Росії на Харків та область - останні подробиці
Росія обстріляла Золочів на Харківщині — серед поранених є троє дітей
Поліція Харківської області
Золочів

