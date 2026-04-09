Росія обстріляла Золочів на Харківщині — серед поранених є троє дітей
Війська РФ удень 9 квітня обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківщини, постраждали двоє жінок та троє дітей, виникла пожежа.

Головні тези:

  • Удень 9 квітня селище Золочів на Харківщині стало об'єктом обстрілу військ РФ, що призвело до поранення двох жінок та трьох дітей.
  • Після атаки виникла пожежа, пошкоджено вісім житлових будинків, господарчі споруди та гаражі.

Росія атакувала Золочів на Харківщині: 5 поранених

Про це повідомила поліція Харківської області.

Опівдні 9 квітня військові РФ здійснили удар по селищу Золочів із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На місці обстрілу зайнялась пожежа. Поранення дістали жінки 68 та 72 років, а також діти — 14-річна дівчина, 13 та 16-річні хлопці.

За даними поліції, 68-річну жінку госпіталізували, інші постраждалі отримали незначні тілесні ушкодження.

У селищі пошкоджені вісім житлових будинків, господарчі споруди та гараж.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

