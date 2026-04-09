Росія обстріляла Золочів на Харківщині — серед поранених є троє дітей

Війська РФ удень 9 квітня обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківщини, постраждали двоє жінок та троє дітей, виникла пожежа.
Головні тези:
- Удень 9 квітня селище Золочів на Харківщині стало об'єктом обстрілу військ РФ, що призвело до поранення двох жінок та трьох дітей.
- Після атаки виникла пожежа, пошкоджено вісім житлових будинків, господарчі споруди та гаражі.
Росія атакувала Золочів на Харківщині: 5 поранених
Про це повідомила поліція Харківської області.
За даними поліції, 68-річну жінку госпіталізували, інші постраждалі отримали незначні тілесні ушкодження.
У селищі пошкоджені вісім житлових будинків, господарчі споруди та гараж.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
