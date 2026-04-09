Россия обстреляла Золочев в Харьковской области — среди раненых есть трое детей
Категория
Украина
Дата публикации

Полиция Харьковской области
Золочев
Read in English
Читати українською

Войска РФ днем 9 апреля обстреляли поселок Золочев Богодуховского района Харьковщины, пострадали две женщины и трое детей, возник пожар.

Главные тезисы

  • В результате обстрела поселка Золочев в Харьковской области России две женщины и трое детей получили ранения, возник пожар.
  • После удара войск РФ поселок понес серьезные разрушения: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи.

Россия атаковала Золочев в Харьковской области: 5 раненых

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В полдень 9 апреля военные РФ нанесли удар по поселку Золочев с применением реактивной системы залпового огня. На месте обстрела загорелся пожар. Ранения получили женщины 68 и 72 лет, а также дети — 14-летняя девушка, 13 и 16-летние ребята.

По данным полиции, 68-летняя женщина была госпитализирована, другие пострадавшие получили незначительные телесные повреждения.

В поселке повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки и гараж.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?