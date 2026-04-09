Россия обстреляла Золочев в Харьковской области — среди раненых есть трое детей

В полдень 9 апреля военные РФ нанесли удар по поселку Золочев с применением реактивной системы залпового огня. На месте обстрела загорелся пожар. Ранения получили женщины 68 и 72 лет, а также дети — 14-летняя девушка, 13 и 16-летние ребята.