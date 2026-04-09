Россия обстреляла Золочев в Харьковской области — среди раненых есть трое детей

Войска РФ днем 9 апреля обстреляли поселок Золочев Богодуховского района Харьковщины, пострадали две женщины и трое детей, возник пожар.
Главные тезисы
- В результате обстрела поселка Золочев в Харьковской области России две женщины и трое детей получили ранения, возник пожар.
- После удара войск РФ поселок понес серьезные разрушения: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи.
Россия атаковала Золочев в Харьковской области: 5 раненых
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
По данным полиции, 68-летняя женщина была госпитализирована, другие пострадавшие получили незначительные телесные повреждения.
В поселке повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки и гараж.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
