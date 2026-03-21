Армия РФ убила 6 гражданских в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях
Категория
Украина
Дата публикации

ДСНС Украины
Россия продолжает убивать гражданских украинцев
Читати українською

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Согласно последним данным, в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях враг лишил жизни 6 мирных жителей. Более того, еще 27 получили ранения.

Главные тезисы

  • Больше всего погибших людей снова в Донецкой области.
  • О немалом количестве раненых сообщается на Харьковщине.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение минувших суток российские захватчики убили 5 жителей региона: 3 в Дробышевом и 2 в Алексеево-Дружковке.

Кроме того, указано, что еще 14 человек в области за сутки были ранены.

В Херсонской области враг наносил удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов, в том числе повредили многоэтажку и 7 частных домов.

Российские атаки унесли жизни одного человека, еще трое — получили ранения.

На Харьковщине местные власти сообщают о десяти пострадавших, среди которых — ребенок.

В Изюме пострадали мужчины 67 и 70 лет, женщины 74 и 50 лет и 14-летняя девочка; в селе Оскил подверглись острой реакции на стресс 77-летний мужчина и 75-летняя женщина; в Чугуеве пострадал 45-летний мужчина; в селе Ковшаровка Купянской общины пострадала 73-летняя женщина, а также в селе Украинское Волчанской общины пострадал 50-летний мужчина.

Более того, сообщается, что из-за взрыва неизвестного устройства в Семеновке Шевченковской общины погиб 68-летний мужчина.

Уже после госпитализации скончалась травмированная 58-летняя женщина.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?