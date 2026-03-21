Армия РФ убила 6 гражданских в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Согласно последним данным, в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях враг лишил жизни 6 мирных жителей. Более того, еще 27 получили ранения.
Главные тезисы
- Больше всего погибших людей снова в Донецкой области.
- О немалом количестве раненых сообщается на Харьковщине.
Россия продолжает убивать гражданских украинцев
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение минувших суток российские захватчики убили 5 жителей региона: 3 в Дробышевом и 2 в Алексеево-Дружковке.
Кроме того, указано, что еще 14 человек в области за сутки были ранены.
В Херсонской области враг наносил удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов, в том числе повредили многоэтажку и 7 частных домов.
Российские атаки унесли жизни одного человека, еще трое — получили ранения.
На Харьковщине местные власти сообщают о десяти пострадавших, среди которых — ребенок.
Более того, сообщается, что из-за взрыва неизвестного устройства в Семеновке Шевченковской общины погиб 68-летний мужчина.
Уже после госпитализации скончалась травмированная 58-летняя женщина.
