Армия РФ убила 6 гражданских в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Согласно последним данным, в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях враг лишил жизни 6 мирных жителей. Более того, еще 27 получили ранения.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение минувших суток российские захватчики убили 5 жителей региона: 3 в Дробышевом и 2 в Алексеево-Дружковке.

Кроме того, указано, что еще 14 человек в области за сутки были ранены.

В Херсонской области враг наносил удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов, в том числе повредили многоэтажку и 7 частных домов.

Российские атаки унесли жизни одного человека, еще трое — получили ранения.

На Харьковщине местные власти сообщают о десяти пострадавших, среди которых — ребенок.

В Изюме пострадали мужчины 67 и 70 лет, женщины 74 и 50 лет и 14-летняя девочка; в селе Оскил подверглись острой реакции на стресс 77-летний мужчина и 75-летняя женщина; в Чугуеве пострадал 45-летний мужчина; в селе Ковшаровка Купянской общины пострадала 73-летняя женщина, а также в селе Украинское Волчанской общины пострадал 50-летний мужчина.

Более того, сообщается, что из-за взрыва неизвестного устройства в Семеновке Шевченковской общины погиб 68-летний мужчина.