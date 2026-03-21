Армія РФ убила 6 цивільних у Донецькій, Харківській та Херсонській областях
Росія продовжує вбивати цивільних українців
Протягом минулої доби російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Згідно з останніми даними, у Донецькій, Харківській та Херсонській областях ворог позбавив життя 6 мирних мешканців. Ба більше, ще 27 отримали поранення.

Головні тези:

  • Найбільше загиблих людей знову в Донецькій області.
  • Про чималу кількість поранених повідомляється на Харківщині.

Росія продовжує вбивати цивільних українців

Як повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, протягом минулої доби російські загарбники вбили 5 жителів регіону: 3 у Дробишевому та 2 в Олексієво-Дружківці.

Окрім того, наголошується, що ще 14 людей в області за добу були поранені.

У Херсонській області ворог завдавав ударів по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Російські атаки забрали життя однієї людини, ще троє — дістали поранення.

На Харківщині місцева влада повідомляє про десятьох потерпілих, серед яких — дитина.

В Ізюмі постраждали чоловіки 67 і 70 років, жінки 74 і 50 років та 14-річна дівчинка; у селі Оскіл зазнали гострої реакції на стрес 77-річний чоловік і 75-річна жінка; у Чугуєві постраждав 45-річний чоловік; у селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждала 73-річна жінка, а також у селі Українське Вовчанської громади постраждав 50-річний чоловік.

Ба більше, повідомляється, що через вибух невідомого пристрою у Семенівці Шевченківської громади загинув 68-річний чоловік.

Трохи пізніше, вже після шпиталізації, померла травмована 58-річна жінка.

