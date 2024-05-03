Росія змінила тактику використання дронів для атак по Україні

РФ змінила тактику використання дронів проти України

У росіян з’явилась нова тактика щодо використання дронів: тепер окупанти активізували застосування розвідувальних БПЛА, зменшивши кількість "шахедів"

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або ж балістику, звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів. Ілля Євлаш Речник командування ПС ЗСУ

Також Євлаш акцентував, що наразі Україна слідкує за використанням РФ розвідувальних дронів, адже їх важко зафіксувати через менший розмір. Однак за його словами, Повітряні сили за можливості так само знищують їх засобами протиповітряної оборони.

Чим обумовлена перерва в атаках дронами

Останні дві ночі росіяни не обстрілюють Україну з повітря дронами-камікадзе, — повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Замість цього вони зосередилися на використанні крилатих ракет і керованих авіабомб.

Можливо, росіяни готують масштабну атаку з використанням інших типів озброєння. Поширити

Причини такої зміни тактики поки невідомі, але Євлаш припускає кілька варіантів:

Окупанти намагаються прорахувати нашу оборону та спланувати наступні кроки.

Є версія, що у росіян закінчилися дрони-камікадзе, і їм потрібен час на поповнення запасів.