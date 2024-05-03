Росія змінила тактику використання дронів для атак по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія змінила тактику використання дронів для атак по Україні

Дрони
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Останнім часом РФ по-новому використовує безпілотники у війні проти України.

РФ змінила тактику використання дронів проти України

У росіян з’явилась нова тактика щодо використання дронів: тепер окупанти активізували застосування розвідувальних БПЛА, зменшивши кількість "шахедів"

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або ж балістику, звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів.

Ілля Євлаш

Ілля Євлаш

Речник командування ПС ЗСУ

Також Євлаш акцентував, що наразі Україна слідкує за використанням РФ розвідувальних дронів, адже їх важко зафіксувати через менший розмір. Однак за його словами, Повітряні сили за можливості так само знищують їх засобами протиповітряної оборони.

Чим обумовлена перерва в атаках дронами

Останні дві ночі росіяни не обстрілюють Україну з повітря дронами-камікадзе, — повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Замість цього вони зосередилися на використанні крилатих ракет і керованих авіабомб.

Можливо, росіяни готують масштабну атаку з використанням інших типів озброєння.

Причини такої зміни тактики поки невідомі, але Євлаш припускає кілька варіантів:

  • Окупанти намагаються прорахувати нашу оборону та спланувати наступні кроки.

  • Є версія, що у росіян закінчилися дрони-камікадзе, і їм потрібен час на поповнення запасів.

Варто зазначити, що незважаючи на затишшя в атаках дронами, противник не припинив обстріли іншими типами озброєння.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили майже всі дрони під час нічної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
дрон РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки Росії
Повітряні Сили ЗСУ
дрони РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака РФ на Україну. Сили ППО знищили всі ворожі дрони
Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?