Росія змінила тактику використання дронів для атак по Україні

Останнім часом РФ по-новому використовує безпілотники у війні проти України.
РФ змінила тактику використання дронів проти України
У росіян з’явилась нова тактика щодо використання дронів: тепер окупанти активізували застосування розвідувальних БПЛА, зменшивши кількість "шахедів"
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Також Євлаш акцентував, що наразі Україна слідкує за використанням РФ розвідувальних дронів, адже їх важко зафіксувати через менший розмір. Однак за його словами, Повітряні сили за можливості так само знищують їх засобами протиповітряної оборони.
Чим обумовлена перерва в атаках дронами
Останні дві ночі росіяни не обстрілюють Україну з повітря дронами-камікадзе, — повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Замість цього вони зосередилися на використанні крилатих ракет і керованих авіабомб.
Причини такої зміни тактики поки невідомі, але Євлаш припускає кілька варіантів:
Окупанти намагаються прорахувати нашу оборону та спланувати наступні кроки.
Є версія, що у росіян закінчилися дрони-камікадзе, і їм потрібен час на поповнення запасів.
Варто зазначити, що незважаючи на затишшя в атаках дронами, противник не припинив обстріли іншими типами озброєння.
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