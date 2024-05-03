Россия изменила тактику использования дронов для атак по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия изменила тактику использования дронов для атак по Украине

Дроны
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В последнее время РФ по-новому использует беспилотники в войне против Украины.

РФ изменила тактику использования дронов против Украины

У россиян появилась новая тактика по использованию дронов: теперь оккупанты активизировали применение разведывательных БПЛА, уменьшив количество "шахедов"

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа "шахед", как это было еще, например, две-три недели назад. Враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов. Мы видим, когда он использует Х-59, или баллистику, конечно, что он пытается корректировать этот огонь с помощью разведывательных дронов.

Илья Евлаш

Илья Евлаш

Спикер командования ПС ВСУ

Также Евлаш акцентировал, что сейчас Украина следит за использованием РФ разведывательных дронов, ведь их трудно зафиксировать из-за меньшего размера. Однако, по его словам, Воздушные силы по возможности так же уничтожают их средствами противовоздушной обороны.

Чем обусловлен перерыв в атаках дронами

Последние две ночи россияне не обстреливают Украину из воздуха дронами-камикадзе, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Вместо этого они сосредоточились на использовании крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Возможно , россияне готовят масштабную атаку с использованием других типов вооружения.

Причины такого изменения тактики пока неизвестны, но Евлаш предполагает несколько вариантов:

  • Оккупанты пытаются просчитать нашу оборону и спланировать следующие шаги.

  • Есть версия, что у россиян закончились дроны-камикадзе, и им нужно время на пополнение запасов.

Следует отметить, что, несмотря на затишье в атаках дронами, противник не прекратил обстрелы другими типами вооружения.

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