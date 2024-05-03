Россия изменила тактику использования дронов для атак по Украине

В последнее время РФ по-новому использует беспилотники в войне против Украины.
РФ изменила тактику использования дронов против Украины
У россиян появилась новая тактика по использованию дронов: теперь оккупанты активизировали применение разведывательных БПЛА, уменьшив количество "шахедов"
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Также Евлаш акцентировал, что сейчас Украина следит за использованием РФ разведывательных дронов, ведь их трудно зафиксировать из-за меньшего размера. Однако, по его словам, Воздушные силы по возможности так же уничтожают их средствами противовоздушной обороны.
Чем обусловлен перерыв в атаках дронами
Последние две ночи россияне не обстреливают Украину из воздуха дронами-камикадзе, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Вместо этого они сосредоточились на использовании крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Причины такого изменения тактики пока неизвестны, но Евлаш предполагает несколько вариантов:
Оккупанты пытаются просчитать нашу оборону и спланировать следующие шаги.
Есть версия, что у россиян закончились дроны-камикадзе, и им нужно время на пополнение запасов.
Следует отметить, что, несмотря на затишье в атаках дронами, противник не прекратил обстрелы другими типами вооружения.
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