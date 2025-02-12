Росія звільнила американця Фогеля для обміну на кіберзлочинця Вінніка
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія звільнила американця Фогеля для обміну на кіберзлочинця Вінніка

Фогель
Джерело:  The New York Post

Американського вчителя Марка Фогеля, якого засудили в РФ до 14 років за ґратами, звільнили в межах обміну. Натомість США звільнили російського кіберзлочинця Олександра Вінніка.

Головні тези:

  • Американський вчитель Марк Фогель був звільнений в обмін на російського кіберзлочинця Олександра Вінніка, що є результатом домовленостей між адміністраціями США та Росії.
  • Олександра Вінніка затримали за звинуваченнями у відмиванні мільярдів доларів через криптовалюту та визнали винним у суді Сан-Франциско.
  • Заарештований Віннік керував криптовалютною біржею BTC-e, що призвело до транзакцій на понад 9 мільярдів доларів через Bitcoin.

Американця Фогеля обміняли на кіберзлочинця Вінніка

Про це стало відомо від чиновника в американській адміністрації.

Вінніка заарештували у 2017 році в Греції на вимогу США. З 2011 по 2017 роки росіянин керував криптовалютною біржею BTC-e: Вашингтон звинуватив його у відмиванні 4 млрд дол через криптовалюту Bitcoin.

У травні 2024 року Віннік визнав себе винним у суді в Сан-Франциско.

Підкреслюється, що чоловік не зареєстрував BTC-e в США як бізнес грошових послуг, попри наявність клієнтів. Через цю біржу злочинець здійснив транзакції на понад 9 млрд дол.

Associated Press із посиланням на заяву Білого дому 11 лютого повідомило про звільнення громадянина США Фогеля. Його затримали в серпні 2021 року в Москві за звинуваченнями в зберіганні медичної марихуани. Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена визнала затримання вчителя неправомірним.

За словами радника глави Білого дому з питань нацбезпеки Майка Волца, Вашингтон і Москва "домовилися про обмін" для звільнення Фогеля.

Водночас він додав, що цей розвиток подій був "знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".

Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні, — сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

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