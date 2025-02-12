Міністр фінансів США Скот Бессент привіз 12 лютого до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Головні тези:
- Україна отримала від США проєкт Угоди про партнерство, який включає економічну співпрацю між країнами.
- Президент Володимир Зеленський акцентує на важливості співпраці з США та швидкому вивченні та підписанні документа.
- Обговорення з міністром фінансів США включало питання безпеки та корисних копалин, що стали пріоритетними темами.
Україна отримала проєкт Угоди про партнерство зі США
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом.
Президент додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.
Зокрема на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.
Раніше Зеленський підтвердив, що сам запропонував Дональду Трампу ідею про те, щоб США отримали доступ до українських рідкісноземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.
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