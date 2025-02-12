Україна отримала від США проєкт Угоди про партнерство
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від США проєкт Угоди про партнерство

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Міністр фінансів США Скот Бессент привіз 12 лютого до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Головні тези:

  • Україна отримала від США проєкт Угоди про партнерство, який включає економічну співпрацю між країнами.
  • Президент Володимир Зеленський акцентує на важливості співпраці з США та швидкому вивченні та підписанні документа.
  • Обговорення з міністром фінансів США включало питання безпеки та корисних копалин, що стали пріоритетними темами.

Україна отримала проєкт Угоди про партнерство зі США

Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом.

Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати — це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

Зокрема на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.

Раніше Зеленський підтвердив, що сам запропонував Дональду Трампу ідею про те, щоб США отримали доступ до українських рідкісноземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.

Зеленський у цьому зв’язку підкреслив, що Україна має найбільші в Європі запаси урану й титану, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоби вони опинилися в руках Росії та потенційно були передані КНДР, Китаю чи Ірану.

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