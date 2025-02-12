Україна отримала від США проєкт Угоди про партнерство

Міністр фінансів США Скот Бессент привіз 12 лютого до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Україна отримала проєкт Угоди про партнерство зі США

Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом.

Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати — це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Володимир Зеленський Президент України

Президент додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

Зокрема на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.

Раніше Зеленський підтвердив, що сам запропонував Дональду Трампу ідею про те, щоб США отримали доступ до українських рідкісноземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.