Украина получила от США проект Соглашения о партнерстве

Министр финансов США Скотт Бессент привез 12 февраля в Киев Соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами.
Главные тезисы
- Проект Соглашения о партнерстве между Украиной и США включает экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, ставшие приоритетными для обеих стран.
- Президент Зеленский подчеркнул важность сотрудничества с США и стремление к быстрому изучению и подписанию документа.
- Обсуждение с министром финансов США включало вопросы безопасности и полезных ископаемых, в частности, урана и титана, что является ключевыми темами для Украины.
Украина получила проект Соглашения о партнерстве с США
Об этом после встречи в формате тет-а-тет сообщили Президент Владимир Зеленский вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Президент добавил, что разговор с Бессентом был конструктивным и включал, среди прочего, вопросы гарантий безопасности, говорили также о полезных ископаемых.
В частности, на встречу с министром финансов США Зеленский принес карту полезных ископаемых Украины, поэтому эта тема была среди приоритетных.
Ранее Зеленский подтвердил, что сам предложил Дональду Трампу идею о том, чтобы США получили доступ к украинским редкоземельным полезным ископаемым в обмен на безопасность и финансовые стимулы.
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