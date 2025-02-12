Украина получила от США проект Соглашения о партнерстве
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от США проект Соглашения о партнерстве

Зеленский
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Источник:  Укринформ

Министр финансов США Скотт Бессент привез 12 февраля в Киев Соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами.

Главные тезисы

  • Проект Соглашения о партнерстве между Украиной и США включает экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, ставшие приоритетными для обеих стран.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность сотрудничества с США и стремление к быстрому изучению и подписанию документа.
  • Обсуждение с министром финансов США включало вопросы безопасности и полезных ископаемых, в частности, урана и титана, что является ключевыми темами для Украины.

Украина получила проект Соглашения о партнерстве с США

Об этом после встречи в формате тет-а-тет сообщили Президент Владимир Зеленский вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Я знаю, что нашей команде был передан первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы поскорее изучить и подписать этот документ. Потому что Соединенные Штаты — это наши главные партнеры. Мы сделаем все, чтобы изучить все детали документа и успеть на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент добавил, что разговор с Бессентом был конструктивным и включал, среди прочего, вопросы гарантий безопасности, говорили также о полезных ископаемых.

В частности, на встречу с министром финансов США Зеленский принес карту полезных ископаемых Украины, поэтому эта тема была среди приоритетных.

Ранее Зеленский подтвердил, что сам предложил Дональду Трампу идею о том, чтобы США получили доступ к украинским редкоземельным полезным ископаемым в обмен на безопасность и финансовые стимулы.

Зеленский в этой связи подчеркнул, что у Украины есть самые большие в Европе запасы урана и титана, и "не в интересах Соединенных Штатов", чтобы они оказались в руках России и потенциально были переданы КНДР, Китаю или Ирану.

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