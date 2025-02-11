Зеленский объяснил, что предложит Путину во время мирных переговоров

По словам главы государства Владимира Зеленского, вопрос обмена оккупированных Россией и Украиной территорий может являться одной из тем вероятных "мирных переговоров" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский частично раскрыл свои намерения

Как отметил украинский лидер, если новый президент США Дональд Трамп, в конце концов, сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то он предложит Кремлю непосредственный обмен территориями.

Мы обменяем одну территорию на другую, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Президент Украины откровенно признался, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен:

Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, уже больше полугода Силы обороны Украины держат контроль над частью российских территорий в Курской области.

Более того, недавно украинские воины начали там новое контрнаступление, захватив еще больше земель.

В последние недели глава Белого дома много раз сообщал, что ведет переговоры о завершении войны в Украине, и они вроде бы идут "достаточно хорошо".