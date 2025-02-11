Зеленский объяснил, что предложит Путину во время мирных переговоров

По словам главы государства Владимира Зеленского, вопрос обмена оккупированных Россией и Украиной территорий может являться одной из тем вероятных "мирных переговоров" с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Украина контролирует часть российских территорий в Курской области и может использовать это во время переговоров.
- Россия пока не отреагировала на заявление Зеленского об обмене территориями.
Зеленский частично раскрыл свои намерения
Как отметил украинский лидер, если новый президент США Дональд Трамп, в конце концов, сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то он предложит Кремлю непосредственный обмен территориями.
Президент Украины откровенно признался, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен:
Что важно понимать, уже больше полугода Силы обороны Украины держат контроль над частью российских территорий в Курской области.
Более того, недавно украинские воины начали там новое контрнаступление, захватив еще больше земель.
В последние недели глава Белого дома много раз сообщал, что ведет переговоры о завершении войны в Украине, и они вроде бы идут "достаточно хорошо".
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