ВСУ уничтожили редкостный российский бомбомет "Смерч-2" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили редкостный российский бомбомет "Смерч-2" — видео

ОСГВ "Хортица"
Что известно о новом успехе ВСУ на фронте
Читати українською

Украинские воины из 63-й отдельной механизированной бригады подразделения "Стальные львы" смогли уничтожить редкий российский корабельный бомбомет "Смерч-2". Все это удалось сделать с помощью дронов.

Главные тезисы

  • “Смерч-2” является советской реактивно-бомбометной установкой для уничтожения подводных лодок и торпед противника.
  • Корабельный бомбомет имеет стационарную установку с 12 стволами калибра 213 мм.

Что известно о новом успехе ВСУ на фронте

По словам украинских защитников, новая охота на российскую технику происходила на Лиманском направлении.

ОСУВ "Хортица" обращает внимание на то, что на этот раз выследить и уничтожить удалось довольно редкий экземпляр.

Как выяснилось, российские захватчики установили корабельный бомбомет "Смерч-2" на автомобиль "Урал" и спрятали его в лесах на Лиманском направлении.

Бойцы батальона беспилотных систем "Стальные львы" с помощью больших ночных дронов уничтожили это вооружение.

Что важно понимать, РБУ-6000 "Смерч-2" — советская реактивно-бомбометная установка, которая используется для уничтожения подлодок и атакующих торпед противника.

Она имеет стационарную установку с 12 радиально расположенными стволами калибра 213 мм. Установка была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Борис Джонсон назвал единственный способ спасения Украины от Путина
Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Трамп начал процесс тестирования
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР пришлет еще больше войск и оружия для армии РФ
Солдаты КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?