ВСУ уничтожили редкостный российский бомбомет "Смерч-2" — видео

Украинские воины из 63-й отдельной механизированной бригады подразделения "Стальные львы" смогли уничтожить редкий российский корабельный бомбомет "Смерч-2". Все это удалось сделать с помощью дронов.
Главные тезисы
- “Смерч-2” является советской реактивно-бомбометной установкой для уничтожения подводных лодок и торпед противника.
- Корабельный бомбомет имеет стационарную установку с 12 стволами калибра 213 мм.
Что известно о новом успехе ВСУ на фронте
По словам украинских защитников, новая охота на российскую технику происходила на Лиманском направлении.
ОСУВ "Хортица" обращает внимание на то, что на этот раз выследить и уничтожить удалось довольно редкий экземпляр.
Как выяснилось, российские захватчики установили корабельный бомбомет "Смерч-2" на автомобиль "Урал" и спрятали его в лесах на Лиманском направлении.
Бойцы батальона беспилотных систем "Стальные львы" с помощью больших ночных дронов уничтожили это вооружение.
Что важно понимать, РБУ-6000 "Смерч-2" — советская реактивно-бомбометная установка, которая используется для уничтожения подлодок и атакующих торпед противника.
Она имеет стационарную установку с 12 радиально расположенными стволами калибра 213 мм. Установка была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.
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