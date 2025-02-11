ВСУ уничтожили редкостный российский бомбомет "Смерч-2" — видео

Украинские воины из 63-й отдельной механизированной бригады подразделения "Стальные львы" смогли уничтожить редкий российский корабельный бомбомет "Смерч-2". Все это удалось сделать с помощью дронов.

Что известно о новом успехе ВСУ на фронте

По словам украинских защитников, новая охота на российскую технику происходила на Лиманском направлении.

ОСУВ "Хортица" обращает внимание на то, что на этот раз выследить и уничтожить удалось довольно редкий экземпляр.

Как выяснилось, российские захватчики установили корабельный бомбомет "Смерч-2" на автомобиль "Урал" и спрятали его в лесах на Лиманском направлении.

Бойцы батальона беспилотных систем "Стальные львы" с помощью больших ночных дронов уничтожили это вооружение.

Что важно понимать, РБУ-6000 "Смерч-2" — советская реактивно-бомбометная установка, которая используется для уничтожения подлодок и атакующих торпед противника.

Она имеет стационарную установку с 12 радиально расположенными стволами калибра 213 мм. Установка была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.