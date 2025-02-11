ЗСУ знищили рідкісний російський бомбомет "Смерч-2" — відео

Українські воїни з 63-ї окремої механізованої бригади підрозділу "Сталеві леви" змогли знищити рідкісний російський корабельний бомбомет "Смерч-2". Усе це вдалося зробити за допомогою дронів.

Що відомо про новий успіх ЗСУ на фронті

За словами українських захисників, нове полювання на російську техніку відбувалося на Лиманському напрямку.

ОСУВ "Хортиця" звертає увагу на те, що цього разу вистежити та знищити вдалося доволі рідкісний екземпляр.

Як виявилося, російські загарбники встановили корабельний бомбомет "Смерч-2" на автомобіль "Урал" та заховали його у лісах на Лиманському напрямку.

Бійці батальйону безпілотних систем "Сталеві леви" за допомогою великих нічних дронів знищили це озброєння.

Що важливо розуміти, РБУ-6000 "Смерч-2" — радянська реактивно-бомбометна установка, яка використовується для знищення підводних човнів і атакуючих торпед противника.

Вона має стаціонарну установку з 12 радіально розташованими стволами калібру 213 мм. Установка була прийнята на озброєння ВМФ СРСР у 1961 році.