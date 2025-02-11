Зеленський пояснив, що запропонує Путіну під час мирних переговорів

За словами глави держави Володимира Зеленського, питання обміну окупованих Росією та Україною територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський частково розкрив свої наміри

Як зазначив український лідер, якщо новий президент США Дональд Трамп врешті-решт зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то він запропонує Кремлю безпосередній обмін територіями.

Ми обміняємо одну територію на іншу, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Президент України відверто зізнався, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін:

Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, уже понад пів року Сили оборони України тримають контроль над частиною російських територій в Курській області.

Ба більше, нещодавно українські воїни розпочали там новий контрнаступ, захопивши ще більше земель.

Протягом останніх тижнів очільник Білого дому багато разів повідомляв, що веде переговори про завершення війни в Україні, і вони начебто йдуть "досить добре".