Зеленський пояснив, що запропонує Путіну під час мирних переговорів
Категорія
Політика
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Зеленський пояснив, що запропонує Путіну під час мирних переговорів

Зеленський
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Джерело:  The Guardian

За словами глави держави Володимира Зеленського, питання обміну окупованих Росією та Україною територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Україна контролює чималу частину російських територій в Курській області й може використати це під час перемовин.
  • Росія поки не відреагувала на заяву Зеленського про обмін територіями.

Зеленський частково розкрив свої наміри

Як зазначив український лідер, якщо новий президент США Дональд Трамп врешті-решт зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то він запропонує Кремлю безпосередній обмін територіями.

Ми обміняємо одну територію на іншу, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відверто зізнався, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін:

Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, уже понад пів року Сили оборони України тримають контроль над частиною російських територій в Курській області.

Ба більше, нещодавно українські воїни розпочали там новий контрнаступ, захопивши ще більше земель.

Протягом останніх тижнів очільник Білого дому багато разів повідомляв, що веде переговори про завершення війни в Україні, і вони начебто йдуть "досить добре".

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