Зеленський пояснив, що запропонує Путіну під час мирних переговорів

За словами глави держави Володимира Зеленського, питання обміну окупованих Росією та Україною територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Україна контролює чималу частину російських територій в Курській області й може використати це під час перемовин.
- Росія поки не відреагувала на заяву Зеленського про обмін територіями.
Зеленський частково розкрив свої наміри
Як зазначив український лідер, якщо новий президент США Дональд Трамп врешті-решт зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то він запропонує Кремлю безпосередній обмін територіями.
Президент України відверто зізнався, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін:
Що важливо розуміти, уже понад пів року Сили оборони України тримають контроль над частиною російських територій в Курській області.
Ба більше, нещодавно українські воїни розпочали там новий контрнаступ, захопивши ще більше земель.
Протягом останніх тижнів очільник Білого дому багато разів повідомляв, що веде переговори про завершення війни в Україні, і вони начебто йдуть "досить добре".
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