Коли РФ може розпочати вторгнення в Європу — прогноз Данії
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Коли РФ може розпочати вторгнення в Європу — прогноз Данії

армія РФ
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Джерело:  online.ua

Країна-агресорка Росія може підготуватися до великомасштабної війни проти країн Європи уже за 5 років. До такого висновку дійшла Данська служба оборонної розвідки (FE).

Головні тези:

  • Росія вже розпочала модернізацію збройних сил для ведення повномасштабної війни проти НАТО.
  • Армія РФ отримує фінансову та матеріальну підтримку, що підвищує її військовий потенціал.
  • Небезпеку з боку Росії не можна ігнорувати.

Вторгнення Росії в Європу — цілком реальна загроза

Розвідники звертають увагу на те, що країна-агресорка уже розпочала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".

Головна мета Росії — ведення повномасштабної війни проти НАТО.

РФ уже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва.

Що важливо розуміти, Кремль має можливість вивільнити ресурси для озброєння проти Альянсу, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку він отримує ззовні".

Навіть якщо бойові дії в Україні вдасться зупинити, уже за пів року Росія зможе розпочати локальну війну в одній з країн-сусідок.

Приблизно через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря.

Окрім того, наголошується, що за 5 років країна-агресорка може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

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