Коли РФ може розпочати вторгнення в Європу — прогноз Данії

Країна-агресорка Росія може підготуватися до великомасштабної війни проти країн Європи уже за 5 років. До такого висновку дійшла Данська служба оборонної розвідки (FE).
Головні тези:
- Росія вже розпочала модернізацію збройних сил для ведення повномасштабної війни проти НАТО.
- Армія РФ отримує фінансову та матеріальну підтримку, що підвищує її військовий потенціал.
- Небезпеку з боку Росії не можна ігнорувати.
Вторгнення Росії в Європу — цілком реальна загроза
Розвідники звертають увагу на те, що країна-агресорка уже розпочала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".
Головна мета Росії — ведення повномасштабної війни проти НАТО.
Що важливо розуміти, Кремль має можливість вивільнити ресурси для озброєння проти Альянсу, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку він отримує ззовні".
Навіть якщо бойові дії в Україні вдасться зупинити, уже за пів року Росія зможе розпочати локальну війну в одній з країн-сусідок.
Окрім того, наголошується, що за 5 років країна-агресорка може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-