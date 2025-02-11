Коли РФ може розпочати вторгнення в Європу — прогноз Данії

Країна-агресорка Росія може підготуватися до великомасштабної війни проти країн Європи уже за 5 років. До такого висновку дійшла Данська служба оборонної розвідки (FE).

Вторгнення Росії в Європу — цілком реальна загроза

Розвідники звертають увагу на те, що країна-агресорка уже розпочала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".

Головна мета Росії — ведення повномасштабної війни проти НАТО.

РФ уже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва. Поширити

Що важливо розуміти, Кремль має можливість вивільнити ресурси для озброєння проти Альянсу, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку він отримує ззовні".

Навіть якщо бойові дії в Україні вдасться зупинити, уже за пів року Росія зможе розпочати локальну війну в одній з країн-сусідок.

Приблизно через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря. Поширити

Окрім того, наголошується, що за 5 років країна-агресорка може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США.