Змушує Путіна нервувати. Що насправді замислив Трамп

Очільник Білого дому Дональд Трамп активно вдається до переговорної тактики, яка має на меті сформувати атмосферу невизначеності. Таким чином він змушує російського диктатора Володимира Путіна нервувати. На це звернув увагу політтехнолог Тарас Загородній.

Трамп намагається залякати Путіна

За словами експерта, президент США де-факто програмує перемовини.

Кожного разу, коли Дональд Трамп заявляє, що "прогрес іде", він змушує нервувати російського диктатора.

Тарас Загородній нагадує про те, що американський лідер є "достатньо досвідченим перемовником", який націлений на конкретний результат.

Як зазначив політтехнолог, це дійсно хороша перемовна тактика, коли ти не знаєш, що збираєшся робити.

Він також додав, що у Дональда Трампа є три етапи під час проведення перемовин.

Що важливо розуміти, перший етап — це створення неминучості, що доведеться поступатися.