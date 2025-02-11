Змушує Путіна нервувати. Що насправді замислив Трамп
Категорія
Політика
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Змушує Путіна нервувати. Що насправді замислив Трамп

Трамп
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Джерело:  Київ24

Очільник Білого дому Дональд Трамп активно вдається до переговорної тактики, яка має на меті сформувати атмосферу невизначеності. Таким чином він змушує російського диктатора Володимира Путіна нервувати. На це звернув увагу політтехнолог Тарас Загородній.

Головні тези:

  • Трамп програмує хід перемовин, залякаючи російського диктатора.
  • Президент США планує провести три етапи проведення перемовин для завершення війни.

Трамп намагається залякати Путіна

За словами експерта, президент США де-факто програмує перемовини.

Кожного разу, коли Дональд Трамп заявляє, що "прогрес іде", він змушує нервувати російського диктатора.

Тарас Загородній нагадує про те, що американський лідер є "достатньо досвідченим перемовником", який націлений на конкретний результат.

Як зазначив політтехнолог, це дійсно хороша перемовна тактика, коли ти не знаєш, що збираєшся робити.

Він також додав, що у Дональда Трампа є три етапи під час проведення перемовин.

Що важливо розуміти, перший етап — це створення неминучості, що доведеться поступатися.

Другий етап — звуження альтернативи, тобто у тебе стає все менше і менше альтернатив, тобто заганяє. Третій етап — створення дефіциту часу, що час спливає, а ти втрачаєш свою якусь таку "гарну" пропозицію".

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