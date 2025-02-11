Заставляет Путина нервничать. Что на самом деле задумал Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп активно прибегает к переговорной тактике, которая должна сформировать атмосферу неопределенности. Таким образом он заставляет российского диктатора Владимира Путина нервничать. На это обратил внимание политтехнолог Тарас Загородний.
Главные тезисы
- Трамп программирует ход переговоров, запугивая российского диктатора.
- Президент США планирует провести три этапа переговоров для завершения войны.
Трамп пытается запугать Путина
По словам эксперта, президент США де-факто программирует переговоры.
Каждый раз, когда Дональд Трамп заявляет, что "прогресс идет", он вынуждает нервничать российского диктатора.
Тарас Загородний напоминает о том, что американский лидер является "достаточно опытным переговорщиком", нацеленным на конкретный результат.
Как отметил политтехнолог, это действительно хорошая переговорная тактика, когда ты не знаешь, что собираешься делать.
Он также добавил, что у Дональда Трампа есть три этапа во время проведения переговоров.
Что важно понимать, первый этап — это создание неизбежности, из-за которой придется уступать.
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