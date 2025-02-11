Заставляет Путина нервничать. Что на самом деле задумал Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп активно прибегает к переговорной тактике, которая должна сформировать атмосферу неопределенности. Таким образом он заставляет российского диктатора Владимира Путина нервничать. На это обратил внимание политтехнолог Тарас Загородний.

Трамп пытается запугать Путина

По словам эксперта, президент США де-факто программирует переговоры.

Каждый раз, когда Дональд Трамп заявляет, что "прогресс идет", он вынуждает нервничать российского диктатора.

Тарас Загородний напоминает о том, что американский лидер является "достаточно опытным переговорщиком", нацеленным на конкретный результат.

Как отметил политтехнолог, это действительно хорошая переговорная тактика, когда ты не знаешь, что собираешься делать.

Он также добавил, что у Дональда Трампа есть три этапа во время проведения переговоров.

Что важно понимать, первый этап — это создание неизбежности, из-за которой придется уступать.