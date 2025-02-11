Заставляет Путина нервничать. Что на самом деле задумал Трамп
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Заставляет Путина нервничать. Что на самом деле задумал Трамп

Трамп
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Источник:  Киев24

Глава Белого дома Дональд Трамп активно прибегает к переговорной тактике, которая должна сформировать атмосферу неопределенности. Таким образом он заставляет российского диктатора Владимира Путина нервничать. На это обратил внимание политтехнолог Тарас Загородний.

Главные тезисы

  • Трамп программирует ход переговоров, запугивая российского диктатора.
  • Президент США планирует провести три этапа переговоров для завершения войны.

Трамп пытается запугать Путина

По словам эксперта, президент США де-факто программирует переговоры.

Каждый раз, когда Дональд Трамп заявляет, что "прогресс идет", он вынуждает нервничать российского диктатора.

Тарас Загородний напоминает о том, что американский лидер является "достаточно опытным переговорщиком", нацеленным на конкретный результат.

Как отметил политтехнолог, это действительно хорошая переговорная тактика, когда ты не знаешь, что собираешься делать.

Он также добавил, что у Дональда Трампа есть три этапа во время проведения переговоров.

Что важно понимать, первый этап — это создание неизбежности, из-за которой придется уступать.

Второй этап — сужение альтернативы, то есть у тебя становится все меньше и меньше альтернатив, то есть загоняет. Третий этап — создание дефицита времени, истекающего время, а ты теряешь свое какое-то такое "хорошее" предложение".

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