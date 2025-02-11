Украина также попала под удар новых пошлин Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина также попала под удар новых пошлин Трампа

Юлия Свириденко
Под пошлины Трампа попала украинская сталь
Read in English
Читати українською

10 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменил временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее. Официальный Киев будет активно искать выход из сложившейся ситуации.

Главные тезисы

  • Решение Трампа может существенно отразиться на металлургической отрасли Украины.
  • Министерство экономики активно работает над поиском оптимального решения для сохранения конкурентоспособности украинской стали на мировом рынке.

Под пошлины Трампа попала украинская сталь

С заявлением по этому поводу выступила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина продолжит активную работу с партнерами, чтобы найти оптимальное для металлургической отрасли решение до начала действия введенных США тарифов.

Что важно понимать, с 12 марта 2025 все предыдущие исключения для Украины относительно импорта стали и производных изделий из стали будут отменены.

Начиная с этой даты, к Украине, как и ко всем остальным странам, будет применяться пошлина в размере 25%.

По мнению самого Дональда Трампа, в результате отмены пошлин на украинскую сталь выиграли не украинские, а европейские производители.

В документе также указано, что импорт из Украины остался на уровне 0,5% общего импорта США, тогда как импорт из ЕС вырос с 11,2% до 14,8%.

По словам Юлии Свириденко, Министерство сделало все возможное, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США.

Решение США с 12 марта ввести пошлину на нашу сталь закономерно повлияет на пострадавшую от российской агрессии металлургическую отрасль.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Первый вицепремьер — министр экономики

Она также подчеркнула, что готова к активной работе с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Всё в игре. Что известно о новом плане США относительно Украины
Пентагон
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Это очень плохо. ЕС впервые отреагировал на жесткое решение Трампа
Еврокомиссия
фон дер Ляен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Трамп начал процесс тестирования
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?