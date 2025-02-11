Украина также попала под удар новых пошлин Трампа

10 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменил временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее. Официальный Киев будет активно искать выход из сложившейся ситуации.

Под пошлины Трампа попала украинская сталь

С заявлением по этому поводу выступила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина продолжит активную работу с партнерами, чтобы найти оптимальное для металлургической отрасли решение до начала действия введенных США тарифов.

Что важно понимать, с 12 марта 2025 все предыдущие исключения для Украины относительно импорта стали и производных изделий из стали будут отменены.

Начиная с этой даты, к Украине, как и ко всем остальным странам, будет применяться пошлина в размере 25%.

По мнению самого Дональда Трампа, в результате отмены пошлин на украинскую сталь выиграли не украинские, а европейские производители.

В документе также указано, что импорт из Украины остался на уровне 0,5% общего импорта США, тогда как импорт из ЕС вырос с 11,2% до 14,8%.

По словам Юлии Свириденко, Министерство сделало все возможное, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США.

Решение США с 12 марта ввести пошлину на нашу сталь закономерно повлияет на пострадавшую от российской агрессии металлургическую отрасль. Юлия Свириденко Первый вицепремьер — министр экономики

Она также подчеркнула, что готова к активной работе с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта.