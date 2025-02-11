Україна також потрапила під удар нових мит Трампа

10 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. Офіційний Київ буде активно шукати вихід з ситуації, що склалася.

Під мита Трампа потрапила українська сталь

З заявою з цього приводу виступила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США тарифів.

Що важливо розуміти, з 12 березня 2025 року всі попередні винятки для України щодо імпорту сталі та похідних виробів зі сталі будуть скасовані.

Починаючи з цієї дати, до України, як і до всіх інших країн, буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

На переконання самого Дональда Трампа, в результаті скасування мит на українську сталь виграли не українські, а європейські виробники.

У документі також вказано, що імпорт з України залишився на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт з ЄС зріс з 11,2% до 14,8%.

За словами Юлії Свириденко, Міністерство зробило все можливе, "щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США".

Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії. Юлія Свириденко Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки

Вона також наголосила, що готова до активної робити з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.