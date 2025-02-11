Україна також потрапила під удар нових мит Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна також потрапила під удар нових мит Трампа

Юлія Свириденко
Україна також потрапила під удар нових мит Трампа

10 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. Офіційний Київ буде активно шукати вихід з ситуації, що склалася.

Головні тези:

  • Рішення Трампа може суттєво позначитися на металургійній галузі України.
  • Міністерство економіки активно працює над пошуком оптимального рішення для збереження конкурентоспроможності української сталі на світовому ринку.

Під мита Трампа потрапила українська сталь

З заявою з цього приводу виступила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США тарифів.

Що важливо розуміти, з 12 березня 2025 року всі попередні винятки для України щодо імпорту сталі та похідних виробів зі сталі будуть скасовані.

Починаючи з цієї дати, до України, як і до всіх інших країн, буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

На переконання самого Дональда Трампа, в результаті скасування мит на українську сталь виграли не українські, а європейські виробники.

У документі також вказано, що імпорт з України залишився на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт з ЄС зріс з 11,2% до 14,8%.

За словами Юлії Свириденко, Міністерство зробило все можливе, "щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США".

Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки

Вона також наголосила, що готова до активної робити з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.

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