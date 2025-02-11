Когда РФ может начать вторжение в Европу — прогноз Дании

Страна-агрессорка Россия может подготовиться к полномасштабной войне против стран Европы за 5 лет. К такому выводу пришла Датская служба оборонной разведки (FE).
Главные тезисы
- Россия уже приступила к модернизации вооруженных сил для ведения полномасштабной войны против НАТО.
- Армия РФ получает финансовую и материальную поддержку, что увеличивает её военный потенциал.
- Опасность со стороны России нельзя игнорировать.
Вторжение России в Европу — вполне реальная угроза
Разведчики обращают внимание на то, что страна-агрессорка уже начала "большое возобновление и реформу своих вооруженных сил".
Главная цель России — ведение полномасштабной войны против НАТО.
Что важно понимать, у Кремля есть возможность освободить ресурсы для вооружения против Альянса, "не в последнюю очередь благодаря финансовой и материальной поддержке, которую он получает извне".
Даже если боевые действия в Украине удастся остановить, уже через полгода Россия сможет начать локальную войну в одной из стран-соседок.
Кроме того, указано, что через пять лет страна-агрессорка может быть готова к масштабной войне на европейском континенте без участия США.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-