Когда РФ может начать вторжение в Европу — прогноз Дании

Страна-агрессорка Россия может подготовиться к полномасштабной войне против стран Европы за 5 лет. К такому выводу пришла Датская служба оборонной разведки (FE).

Вторжение России в Европу — вполне реальная угроза

Разведчики обращают внимание на то, что страна-агрессорка уже начала "большое возобновление и реформу своих вооруженных сил".

Главная цель России — ведение полномасштабной войны против НАТО.

РФ уже успела повысить свой потенциал как по модернизации военной техники, так и по значительному увеличению военного производства. Поделиться

Что важно понимать, у Кремля есть возможность освободить ресурсы для вооружения против Альянса, "не в последнюю очередь благодаря финансовой и материальной поддержке, которую он получает извне".

Даже если боевые действия в Украине удастся остановить, уже через полгода Россия сможет начать локальную войну в одной из стран-соседок.

Приблизительно через два года Россия будет представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО и, таким образом, будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря. Поделиться

Кроме того, указано, что через пять лет страна-агрессорка может быть готова к масштабной войне на европейском континенте без участия США.