Россия освободила американца Фогеля для обмена на киберпреступника Винника

Американского учителя Марка Фогеля, которого приговорили в РФ к 14 годам за решеткой, уволили в рамках обмена. США же уволили российского киберпреступника Александра Винника.
Главные тезисы
- Марк Фогель, американский учитель, был освобожден в обмен на российского киберпреступника Александра Винника, обвиненного в отмывании миллиардов долларов через криптовалюту Bitcoin.
- Винник руководил криптовалютной биржей BTC-e, где произошли транзакции на более чем 9 миллиардов долларов через Bitcoin.
Американца Фогеля обменяли на киберпреступника Винника
Об этом стало известно от чиновника в американской администрации.
Винника арестовали в 2017 году в Греции по требованию США. С 2011 по 2017 годы россиянин руководил криптовалютной биржей BTC-e: Вашингтон обвинил его в отмывании 4 млрд долл. из-за криптовалюты Bitcoin.
В мае 2024 года Винник признал себя виновным в суде в Сан-Франциско.
Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома 11 февраля сообщило об увольнении гражданина США Фогеля. Он был задержан в августе 2021 года в Москве по обвинениям в хранении медицинской марихуаны. Администрация тогдашнего президента США Джо Байдена сочла задержание учителя неправомерным.
По словам советника главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майка Волца, Вашингтон и Москва "договорились об обмене" для увольнения Фогеля.
В то же время он добавил, что это развитие событий было "знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасающей войне в Украине".
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