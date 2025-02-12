Россия освободила американца Фогеля для обмена на киберпреступника Винника

Американского учителя Марка Фогеля, которого приговорили в РФ к 14 годам за решеткой, уволили в рамках обмена. США же уволили российского киберпреступника Александра Винника.

Американца Фогеля обменяли на киберпреступника Винника

Об этом стало известно от чиновника в американской администрации.

Винника арестовали в 2017 году в Греции по требованию США. С 2011 по 2017 годы россиянин руководил криптовалютной биржей BTC-e: Вашингтон обвинил его в отмывании 4 млрд долл. из-за криптовалюты Bitcoin.

В мае 2024 года Винник признал себя виновным в суде в Сан-Франциско.

Подчеркивается, что мужчина не зарегистрировал BTC-e в США в качестве бизнеса денежных услуг, несмотря на наличие клиентов. Через эту биржу преступник совершил транзакции более чем на 9 млрд дол. Поделиться

Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома 11 февраля сообщило об увольнении гражданина США Фогеля. Он был задержан в августе 2021 года в Москве по обвинениям в хранении медицинской марихуаны. Администрация тогдашнего президента США Джо Байдена сочла задержание учителя неправомерным.

По словам советника главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майка Волца, Вашингтон и Москва "договорились об обмене" для увольнения Фогеля.

В то же время он добавил, что это развитие событий было "знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасающей войне в Украине".