У місті Балашиха, що у Московській області РФ, вранці 25 квітня вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинув генерал Генштабу Міноборони РФ Ярослав Москалик.

У Путіна знайшли “український слід” у вбивстві генерала Москалика

Слідчий комітет РФ за цим фактом відкрив кримінальне провадження.

За фактом вибуху автомобіля "Фольксваген Гольф" у районі будинку 2 на вулиці Нестерова у місті Балашиха Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 105, ст. 222.1 КК РФ (убивство, незаконний обіг вибухових речовин).

Зазначається, що за наявними даними, вибух стався внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, що був начинений уражаючими елементами.

Речник нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи вибух автівки заявив, що київський режим і надалі нібито вдається до терористичної діяльності на російській території, демонструючи свою справжню сутність.

Також він наголосив, що Росія повинна зберігати пильність і "усвідомлювати справжню природу" офіційного Києва, навіть попри мирні переговори. Поширити

Є підстави вважати, що до вбивства генерал-лейтенанта Москалика причетні українські спецслужби, повідомила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.