В городе Балашиха в Московской области РФ утром 25 апреля взорвался автомобиль, в результате чего погиб генерал Генштаба Минобороны РФ Ярослав Москалик.
Главные тезисы
- Россия обвинила Украину в причастности к убийству генерала Москалика.
- Дмитрий Песков заявил, что киевский режим и дальше якобы прибегает к террористической деятельности на российской территории.
У Путина нашли "украинский след" в убийстве генерала Москалика
Следственный комитет РФ по этому факту открыл уголовное производство.
По факту взрыва автомобиля "Фольксваген Гольф" в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашиха Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконное обращение взрывчатых веществ).
Отмечается, что по имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
Спикер нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя взрыв автомобиля, заявил, что киевский режим и дальше якобы прибегает к террористической деятельности на российской территории, демонстрируя свою истинную сущность.
Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы, сообщила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.
Если расследование подтвердит украинский след в убийстве Москалика, это снова продемонстрирует варварскую сущность Киева.
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