В городе Балашиха в Московской области РФ утром 25 апреля взорвался автомобиль, в результате чего погиб генерал Генштаба Минобороны РФ Ярослав Москалик.

У Путина нашли "украинский след" в убийстве генерала Москалика

Следственный комитет РФ по этому факту открыл уголовное производство.

По факту взрыва автомобиля "Фольксваген Гольф" в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашиха Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконное обращение взрывчатых веществ).

Отмечается, что по имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

Спикер нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя взрыв автомобиля, заявил, что киевский режим и дальше якобы прибегает к террористической деятельности на российской территории, демонстрируя свою истинную сущность.

Также он подчеркнул, что Россия должна сохранять бдительность и "осознавать истинную природу" официального Киева, даже несмотря на мирные переговоры. Поделиться

Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы, сообщила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.