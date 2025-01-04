В России подорвали военного преступника Нагайко, причастного к массовому убийству в Грозе

В результате взрыва в российской воинской части в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

В России взорвали военного преступника Нагайко

Разведка сообщила, что 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.

По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них восьмилетний мальчик. Поделиться

В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа.

Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде существует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.

ГУР МО Украины напомнило, что каждое военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.

За каждое преступление будет справедливое возмездие, — подчеркнули в разведке. Поделиться

Ракетный удар РФ по селу Гроза в Харьковской области

5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек.

На тот момент там проходили поминки за военнослужащим ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

Позже стало известно, что число погибших возросло до 59 человек.