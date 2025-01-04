В России подорвали военного преступника Нагайко, причастного к массовому убийству в Грозе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России подорвали военного преступника Нагайко, причастного к массовому убийству в Грозе

ГУР
Взрыв
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В результате взрыва в российской воинской части в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Главные тезисы

  • Капитан Нагайко причастен к массовому убийству гражданских в селе Гроза Харьковской области.
  • Разведка раскрыла участие двух местных жителей в обстреле села Гроза ракетой “Искандер”.
  • После взрыва воинской части в России Нагайко находится в критическом состоянии, и шансы на его выживание минимальны.
  • Украинская разведка уверена, что ни одно военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.

В России взорвали военного преступника Нагайко

Разведка сообщила, что 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.

По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них восьмилетний мальчик.

В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа.

Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде существует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.

ГУР МО Украины напомнило, что каждое военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.

За каждое преступление будет справедливое возмездие, — подчеркнули в разведке.

Ракетный удар РФ по селу Гроза в Харьковской области

5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек.

На тот момент там проходили поминки за военнослужащим ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

Позже стало известно, что число погибших возросло до 59 человек.

Кроме того, СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которым РФ обстреляла деревню. Злоумышленниками оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в Россию.

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