В России подорвали военного преступника Нагайко, причастного к массовому убийству в Грозе

В результате взрыва в российской воинской части в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских. Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Главные тезисы
- Капитан Нагайко причастен к массовому убийству гражданских в селе Гроза Харьковской области.
- Разведка раскрыла участие двух местных жителей в обстреле села Гроза ракетой “Искандер”.
- После взрыва воинской части в России Нагайко находится в критическом состоянии, и шансы на его выживание минимальны.
- Украинская разведка уверена, что ни одно военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.
В России взорвали военного преступника Нагайко
Разведка сообщила, что 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.
По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа.
Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде существует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.
ГУР МО Украины напомнило, что каждое военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.
Ракетный удар РФ по селу Гроза в Харьковской области
5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек.
На тот момент там проходили поминки за военнослужащим ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.
Позже стало известно, что число погибших возросло до 59 человек.
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