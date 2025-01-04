У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка, причетного до масового вбивства у Грозі
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка, причетного до масового вбивства у Грозі

ГУР
Вибух

Внаслідок вибуху в російській військовій частині у критичному стані опинився капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його підрозділ завдав удару по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних. Про це повідомляє ГУР МО України.

Головні тези:

  • Капітан Наґайко був причетний до масового вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині.
  • Внаслідок вибуху військової частини у Росії, Наґайко отримав серйозні травми, стан офіцера критичний.
  • Розвідка заявила, що жоден воєнний злочин проти українського народу не залишиться безкарним.
  • СБУ викрила двох навідників ракети "Іскандер", якою РФ обстріляла село Гроза на Харківщині.
  • Зловмисниками виявилися місцеві жителі, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога і вчинили жахливий акт терору.

У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка

Розвідка повідомила, що 3 січня в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.

За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа.

Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.

ГУР МО України нагадало, що кожен воєнний злочин проти українського народу не залишиться безкарним.

За кожен злочин буде справедлива відплата, — підкреслили у розвідці.

Ракетний удар РФ по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою по кафе у селі Гроза Харківської області, де за офіційними даними мешкало 330 людей.

На той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому цвинтарі.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 59 людей.

Крім того, СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до Росії.

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