Росіяни бідкаються через пошкодження підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці
Категорія
Світ
Дата публікації

Росіяни бідкаються через пошкодження підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці

кабель
Джерело:  Yle

У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель. Ремонтні роботи контролює берегова охорона.

Головні тези:

  • Російські кабелі зв'язку були пошкоджені у Фінській затоці, що викликало обурення серед користувачів.
  • Ремонтні роботи контролює берегова охорона, і прогнозується, що вони триватимуть близько тижня.
  • Пошкодження кабелів може стати наслідком зовнішнього впливу, і це не перший випадок подібних інцидентів у регіоні.

Росіяни скаржаться на пошкодження кабелю "Ростелекому" на Балтиці

У Росії повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження було нібито через зовнішній вплив, а на місці тривають відновлювальні роботи.

За даними Yle, є два пошкоджені кабелі. Один з яких кабель під назвою "Балтика" зараз ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи.

Берегова охорона повідомила про це через службу повідомлень X близько 13:00 8 лютого. За роботи з ремонту кабелю відповідає російський корабель.

Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня.

За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів з обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Нагадаємо, що наприкінці 2024-го в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, а також затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації (РФ). Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.

Зокрема до цього інциденту були обірвані ще два кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція створює підводний флот для протистояння РФ в Балтійському морі
Підводні човни Швеції
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі пошкодили інтернет-кабель між Швецією та Фінляндією
Кабелі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Балтійському морі знову пошкодили підводний кабель. Кого підозрюють
Підводний кабель

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?