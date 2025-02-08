Росіяни бідкаються через пошкодження підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці

У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель. Ремонтні роботи контролює берегова охорона.
Головні тези:
- Російські кабелі зв'язку були пошкоджені у Фінській затоці, що викликало обурення серед користувачів.
- Ремонтні роботи контролює берегова охорона, і прогнозується, що вони триватимуть близько тижня.
- Пошкодження кабелів може стати наслідком зовнішнього впливу, і це не перший випадок подібних інцидентів у регіоні.
Росіяни скаржаться на пошкодження кабелю "Ростелекому" на Балтиці
У Росії повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження було нібито через зовнішній вплив, а на місці тривають відновлювальні роботи.
За даними Yle, є два пошкоджені кабелі. Один з яких кабель під назвою "Балтика" зараз ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи.
Берегова охорона повідомила про це через службу повідомлень X близько 13:00 8 лютого. За роботи з ремонту кабелю відповідає російський корабель.
За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.
Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів з обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.
Нагадаємо, що наприкінці 2024-го в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, а також затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації (РФ). Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.
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