Росіяни бідкаються через пошкодження підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці

Росіяни скаржаться на пошкодження кабелю "Ростелекому" на Балтиці

У Росії повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження було нібито через зовнішній вплив, а на місці тривають відновлювальні роботи.

За даними Yle, є два пошкоджені кабелі. Один з яких кабель під назвою "Балтика" зараз ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи.

Берегова охорона повідомила про це через службу повідомлень X близько 13:00 8 лютого. За роботи з ремонту кабелю відповідає російський корабель.

Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня. Поширити

За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів з обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Нагадаємо, що наприкінці 2024-го в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, а також затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації (РФ). Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.