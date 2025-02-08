Россияне жалуются из-за повреждения подводных кабелей связи в Финском заливе

В исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель. Ремонтные работы контролирует береговая охрана.
Главные тезисы
- Повреждение подводных кабелей российской связи в Финском заливе произошло 8 февраля.
- Ремонтные работы контролирует береговая охрана Финляндии, их продолжительность прогнозируется около недели.
- Подобные инциденты не первый раз происходят в регионе, наблюдается учащение подобных случаев на Балтике.
Россияне жалуются на повреждение кабеля "Ростелекома" на Балтике
В России сообщили, что подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море. В компании заявили, что повреждение было якобы из-за внешнего воздействия, а на месте продолжаются восстановительные работы.
По данным Yle, есть два поврежденных кабеля. Один из которых кабель под названием "Балтика" сейчас ремонтируют. Береговая охрана Финского залива контролирует работу.
Береговая охрана сообщила об этом через службу сообщений X около 13:00 8 февраля. За работы по ремонту кабеля отвечает русский корабль.
По оценкам Клемма, работы по ремонту кабеля будут длиться около недели в зависимости от погодных условий.
Клемм не прокомментировал, связаны ли повреждения российских кабелей с обрывами кабелей в Финском заливе на Рождество.
Напомним, что в конце 2024-го в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией, а также задержано судно Eagle S из теневого флота танкеров Российской Федерации (РФ). Согласно данным следствия, экипаж корабля планировал разрушить еще один энергетический кабель Estlink 1, а также газопровод BalticConnector.
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