Росіяни модернізували ударний дрон "Привіт-82". Що змінилося

Російські військові скаржилися, що дроном можна керувати лише на відкритому повітрі, через що вони постійно під прицілом ЗСУ. Тепер дроном можна керувати з укриття.

Як росіяни змінили дрон

Розробники повідомили, що модифікованим дроном можна керувати з укриття. Для цього потрібно помістити ретранслятори відео та управління зі спрямованою антеною на височину.

Ми продовжували вести роботу над покращенням "Привіт-82", отримуючи відгуки та рекомендації під час бойового застосування апарату в зоні спецоперації. Поступово було створено нову модифікацію апарату - "Привіт-82М1", - повідомили у конструкторському бюро. Поширити

Нова наземна станція дозволяє керувати дроном з підвалу або бліндажу, помістивши ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину. Безпека розрахунку - це наш пріоритет, - заявили в конструкторському бюро. Поширити

До слова, дальність польоту апарату дрона – до 30 кілометрів, максимальна швидкість 140 км/год. Безпілотник може підняти у повітря до 5,5 кілограма корисного навантаження.

Число "82" у назві безпілотника означає калібр міни, що є його штатним озброєнням.

У РФ намагаються зробити свої дрони більше непомітними

Як зазначає речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, армія РФ й раніше удосконалювала ті БПЛА, які отримала від Ірану, а також ті, які виготовляються безпосередньо на території країни-агресорки, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.