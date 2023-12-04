Росіяни модернізували ударний дрон "Привіт-82". Що змінилося

Російські військові скаржилися, що дроном можна керувати лише на відкритому повітрі, через що вони постійно під прицілом ЗСУ. Тепер дроном можна керувати з укриття.
Як росіяни змінили дрон
Розробники повідомили, що модифікованим дроном можна керувати з укриття. Для цього потрібно помістити ретранслятори відео та управління зі спрямованою антеною на височину.
До слова, дальність польоту апарату дрона – до 30 кілометрів, максимальна швидкість 140 км/год. Безпілотник може підняти у повітря до 5,5 кілограма корисного навантаження.
Число "82" у назві безпілотника означає калібр міни, що є його штатним озброєнням.
У РФ намагаються зробити свої дрони більше непомітними
Як зазначає речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, армія РФ й раніше удосконалювала ті БПЛА, які отримала від Ірану, а також ті, які виготовляються безпосередньо на території країни-агресорки, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-