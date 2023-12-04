Россияне модернизировали ударный дрон "Привет-82". Что изменилось

Российские военные жаловались, что дроном можно управлять только на открытом воздухе, поэтому они постоянно под прицелом ВСУ. Теперь дроном можно управлять с укрытия.
Как россияне сменили дрон
Разработчики сообщили, что модифицированным дроном можно управлять по укрытию. Для этого нужно поместить ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность.
К слову, дальность полета аппарата дрона – до 30 км, наибольшая скорость 140 км/ч. Беспилотник может поднять на воздух до 5,5 килограмма полезной нагрузки.
Число "82" в названии беспилотника означает калибр мины, являющийся его штатным вооружением.
В РФ пытаются сделать свои дроны более незаметными
Как отмечает спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, армия РФ и раньше совершенствовала те БПЛА, которые получила от Ирана, а также изготавливаемые непосредственно на территории страны-агрессорки, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности.
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