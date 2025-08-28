"Росіяни не обирають закінчення війни". Зеленський звернувся до партнерів на тлі атаки РФ по Києву

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів принципово відреагувати на чергову атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинули 14 людей. Пізніше стало відомо вже про 15 загиблих.

Зеленський закликає світ принципово відреагувати на удари РФ по Україні

Про це глава держави заявив у соцмережі Х.

Станом на зараз відомо вже про 14 загиблих людей унаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. Жахливе та свідоме вбивство цивільних. Росіяни не обирають закінчення війни — тільки нові удари. За цю ніч у Києві пошкоджені десятки будівель: житлові будинки, офісні центри, цивільні підприємства. Серед них також будівля, у якій розташоване представництво Євросоюзу. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, дуже важливо зараз, щоб "всі у світі реагували принципово".

Станом на зараз відомо вже про 14 загиблих людей унаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. Жахливе та свідоме вбивство цивільних.



Росіяни не обирають закінчення війни — тільки нові удари. За цю ніч у Києві пошкоджені десятки будівель: житлові будинки, офісні центри,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Росія повинна припинити цю війну, яку сама почала та продовжує. За відмову від припинення вогню та постійні російські намагання ухилитись від перемовин потрібні нові сильні санкції. Тільки це може спрацювати. Росіяни розуміють тільки силу і тиск. За кожен удар Москва повинна відчувати наслідки.

Станом на 12.22 стало відомо вже про 15 загиблих внаслідок нічної російської атаки. З ни четверо — діти.

Всього у Києві отримали поранення 10 дітей.