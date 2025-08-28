"Росіяни не обирають закінчення війни". Зеленський звернувся до партнерів на тлі атаки РФ по Києву

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів принципово відреагувати на чергову атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинули 14 людей. Пізніше стало відомо вже про 15 загиблих.
Головні тези:
- Зеленський закликає міжнародних партнерів принципово реагувати на агресію РФ по Києву.
- Російська атака призвела до загибелі 15 людей, серед яких троє дітей.
- Український президент вимагає поглиблення санкцій проти Росії та тиску на Москву.
Зеленський закликає світ принципово відреагувати на удари РФ по Україні
Про це глава держави заявив у соцмережі Х.
За його словами, дуже важливо зараз, щоб "всі у світі реагували принципово".
Станом на зараз відомо вже про 14 загиблих людей унаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. Жахливе та свідоме вбивство цивільних.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Росіяни не обирають закінчення війни — тільки нові удари. За цю ніч у Києві пошкоджені десятки будівель: житлові будинки, офісні центри,…
Росія повинна припинити цю війну, яку сама почала та продовжує. За відмову від припинення вогню та постійні російські намагання ухилитись від перемовин потрібні нові сильні санкції. Тільки це може спрацювати. Росіяни розуміють тільки силу і тиск. За кожен удар Москва повинна відчувати наслідки.
Станом на 12.22 стало відомо вже про 15 загиблих внаслідок нічної російської атаки. З ни четверо — діти.
Всього у Києві отримали поранення 10 дітей.
