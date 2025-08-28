"Россияне не выбирают окончание войны". Зеленский обратился к партнерам на фоне атаки РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров принципиально отреагировать на очередную атаку России по Украине, в результате которой погибли 14 человек. Позже стало известно уже о 15 погибших.
Главные тезисы
- Президент Украины призвал международных партнеров отреагировать на атаку РФ по Украине, которая унесла жизни 15 человек, среди них дети.
- Зеленский требует углубления санкций против России и призывает мир принципиально противодействовать агрессии.
- Важно дать понять России, что только сильные санкции и давление могут привести к прекращению войны и переговорам.
Зеленский призывает мир принципиально отреагировать на удары РФ по Украине
Об этом глава государства заявил в соцсети Х.
По его словам, очень важно сейчас, чтобы "все в мире реагировали принципиально".
Станом на зараз відомо вже про 14 загиблих людей унаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. Жахливе та свідоме вбивство цивільних.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Росіяни не обирають закінчення війни — тільки нові удари. За цю ніч у Києві пошкоджені десятки будівель: житлові будинки, офісні центри,…
Россия должна прекратить эту войну, которую начала и продолжает. За отказ от прекращения огня и постоянных российских попыток уклониться от переговоров требуются новые сильные санкции. Только это может сработать. Русские понимают только силу и давление. За каждый удар Москва должна ощущать последствия.
По состоянию на 12.22 стало известно уже о 15 погибших в результате ночной российской атаки. Из них четверо — дети.
Всего в Киеве получили ранения 10 детей.
