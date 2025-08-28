"Россияне не выбирают окончание войны". Зеленский обратился к партнерам на фоне атаки РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров принципиально отреагировать на очередную атаку России по Украине, в результате которой погибли 14 человек. Позже стало известно уже о 15 погибших.

Об этом глава государства заявил в соцсети Х.

На сегодня известно уже о 14 погибших людях в результате российской атаки. Среди них трое детей. Ужасное и сознательное гражданское убийство. Россияне не выбирают окончание войны — только новые удары. За эту ночь в Киеве повреждены десятки построек: жилые дома, офисные центры, гражданские предприятия. Среди них также здание, в котором расположено представительство Евросоюза. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, очень важно сейчас, чтобы "все в мире реагировали принципиально".

Россия должна прекратить эту войну, которую начала и продолжает. За отказ от прекращения огня и постоянных российских попыток уклониться от переговоров требуются новые сильные санкции. Только это может сработать. Русские понимают только силу и давление. За каждый удар Москва должна ощущать последствия.

По состоянию на 12.22 стало известно уже о 15 погибших в результате ночной российской атаки. Из них четверо — дети.

Всего в Киеве получили ранения 10 детей.