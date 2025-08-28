Трое детей погибли в результате атаки РФ по Киеву

Из-за комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев погибли 13 человек. Среди них трое детей 2, 14 и 17 лет.
Главные тезисы
- Российская ракетно-дроновая атака по Киеву привела к гибели 13 человек, включая троих детей в возрасте 2, 14 и 17 лет.
- Более 10 человек считаются без вести пропавшими после ужасной атаки, которая потрясла город Киев.
- 29 августа объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ, и запрещены развлекательные мероприятия.
Россия убила в Киеве трех детей
По состоянию на 10:20 начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество жертв российской атаки возросло.
Число погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек.
К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.
В свою очередь Киевский городской голова Виталий Кличко в телеэфире уточнил, что к врачам обратилось около 50 пострадавших, 40 госпитализированы.
В Киеве 29 августа объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. В городе в эту дату запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
В 11:00 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество погибших в Киеве возросло.
Еще 10 человек считаются без вести пропавшими. На местах ушибов продолжают спасательные работы.
Также в сети появилось видео ракетной атаки РФ на Киев.
