Троє дітей загинули внаслідок атаки РФ по Києву

Через комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ загинуло 13 людей. Серед них — троє дітей 2, 14 та 17 років.

Росія вбила у Києві трьох дітей

Станом на 10.20 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв російської атаки зросла.

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб.

На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

Своєю чергою Київський міський голова Віталій Кличко в телеефірі уточнив, що до лікарів звернулося близько 50 постраждалих, 40 — госпіталізовані.

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки РФ.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. У місті у цю дату заборонені будь-які розважальні заходи.

Об 11.00 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла.

13 людей загинули в Києві через російський удар. Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла. 12 людей загинули в Дарницькому районі, де частково зруйнований пʼятиповерховий будинок, ще одна людина — у Шевченківському. Поширити

Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими. На місцях ударів продовжують рятувальні роботи.

Також у мережі з’явилося відео ракетної атаки РФ на Київ.