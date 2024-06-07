Росіяни почали перегрупування військ на Харківському напрямку

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Від початку цієї доби вже відбулося 24 бойових зіткнень.

Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Щодо напрямків ситуація така:

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Тернів та Торського. Наразі триває бій поруч з населеним пунктом Терни.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби відбито дві спроби ворога просунутись в районі Кліщіївки. Зокрема бій триває біля Калинівки.

На Покровському напрямку ворог один раз спробував штурмувати поблизу Новоолександрівки. Ще п'ять атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.