Росіяни почали перегрупування військ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку росіяни не проводили активних дій. Проте окупанти здійснюють перегрупування військ.
Головні тези:
- Російська армія проводить перегрупування військ на Харківському напрямку, незважаючи на відсутність активних дій.
- За останню добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, Українські сили зруйнували понад 1000 російських військових та знищили значну кількість техніки ворога.
- Ситуація на окремих напрямках, таких як Куп'янський, Лиманський, Краматорський та інші, залишається напруженою, зіткнення тривають.
- Загарбники втратили сотні одиниць техніки, включаючи танки, бойові машини, артилерію, літаки та інше, під час бойових дій.
- Генеральний штаб України повідомляє про успішні оборонні дії та великі втрати у російських військових під час конфлікту на Харківському напрямку.
Яка ситуація на фронті 7 червня
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Від початку цієї доби вже відбулося 24 бойових зіткнень.
Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.
Щодо напрямків ситуація така:
На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Тернів та Торського. Наразі триває бій поруч з населеним пунктом Терни.
На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби відбито дві спроби ворога просунутись в районі Кліщіївки. Зокрема бій триває біля Калинівки.
На Покровському напрямку ворог один раз спробував штурмувати поблизу Новоолександрівки. Ще п'ять атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки.
На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.
На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.
Що відомо про втрати армії РФ за 7 червня
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7834 (+6) од;
бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од.;
артилерійських систем — 13 437 (+64) од.;
РСЗВ — 1095 од.;
засоби ППО — 833 (+2) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 886 (+40) од.;
крилатих ракет — 2270 од.;
кораблів/катерів — 28 (+1) од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 416 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2238 (+8) од.
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