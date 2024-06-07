Россияне начали перегруппировку войск на Харьковском направлении

На Харьковском направлении россияне не предпринимали активных действий. Однако оккупанты осуществляют перегруппировку войск.

Какая ситуация на фронте 7 июня

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений.

Захватчики нанесли два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Относительно направлений ситуация такова:

В Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано 4 боестолкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки вблизи Тернов и Торского. В настоящее время идет бой рядом с населенным пунктом Терны.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток отражены две попытки врага продвинуться в районе Клещиевки. В частности, бой продолжается у Калиновки.

На Покровском направлении враг однажды попытался штурмовать близ Новоалександровки. Еще пять атак продолжаются вблизи Евгеньевки, Сокола и Красногоровки.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки не имели успеха.

На Ореховском направлении россияне совершили одну атаку в районе Копани. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка не претерпела существенных изменений, — добавляет Генштаб. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за 7 июня

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено: