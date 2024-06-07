Россияне начали перегруппировку войск на Харьковском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне начали перегруппировку войск на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ
всу
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На Харьковском направлении россияне не предпринимали активных действий. Однако оккупанты осуществляют перегруппировку войск.

Главные тезисы

  • Военная ситуация на Харьковском направлении стала напряженной из-за перегруппировки войск оккупантов.
  • Силы обороны зафиксировали 90 боевых столкновений за прошедшие сутки, уничтожив 1080 российских захватчиков и значительное количество военной техники.
  • Россияне осуществили атаки и штурмы на различных направлениях, в том числе в районах Купянска, Лимана, Краматорска и других населенных пунктов.
  • Силы обороны успешно отбили несколько атак в разных районах, не допустив потерь позиций.
  • Генштаб подтверждает продолжение штурмовых действий противника, включая авиационные удары и атаки в различных регионах.

Какая ситуация на фронте 7 июня

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений.

Захватчики нанесли два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Относительно направлений ситуация такова:

  • В Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано 4 боестолкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки вблизи Тернов и Торского. В настоящее время идет бой рядом с населенным пунктом Терны.

  • На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток отражены две попытки врага продвинуться в районе Клещиевки. В частности, бой продолжается у Калиновки.

  • На Покровском направлении враг однажды попытался штурмовать близ Новоалександровки. Еще пять атак продолжаются вблизи Евгеньевки, Сокола и Красногоровки.

  • На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки не имели успеха.

  • На Ореховском направлении россияне совершили одну атаку в районе Копани. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка не претерпела существенных изменений, — добавляет Генштаб.

Что известно о потерях армии РФ за 7 июня

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7834 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 096 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 13 437 (+64) ед;

  • РСЗО — 1095 ед.;

  • средства ПВО — 833 (+2) ед;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 886 (+40) ед;

  • крылатых ракет — 2270 ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+1) ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 416 (+56) ед;

  • специальной техники — 2238 (+8) ед.

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