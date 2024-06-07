Россияне начали перегруппировку войск на Харьковском направлении

На Харьковском направлении россияне не предпринимали активных действий. Однако оккупанты осуществляют перегруппировку войск.
Главные тезисы
- Военная ситуация на Харьковском направлении стала напряженной из-за перегруппировки войск оккупантов.
- Силы обороны зафиксировали 90 боевых столкновений за прошедшие сутки, уничтожив 1080 российских захватчиков и значительное количество военной техники.
- Россияне осуществили атаки и штурмы на различных направлениях, в том числе в районах Купянска, Лимана, Краматорска и других населенных пунктов.
- Силы обороны успешно отбили несколько атак в разных районах, не допустив потерь позиций.
- Генштаб подтверждает продолжение штурмовых действий противника, включая авиационные удары и атаки в различных регионах.
Какая ситуация на фронте 7 июня
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений.
Захватчики нанесли два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
Относительно направлений ситуация такова:
В Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано 4 боестолкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки вблизи Тернов и Торского. В настоящее время идет бой рядом с населенным пунктом Терны.
На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток отражены две попытки врага продвинуться в районе Клещиевки. В частности, бой продолжается у Калиновки.
На Покровском направлении враг однажды попытался штурмовать близ Новоалександровки. Еще пять атак продолжаются вблизи Евгеньевки, Сокола и Красногоровки.
На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки не имели успеха.
На Ореховском направлении россияне совершили одну атаку в районе Копани. Потери позиций не допущены.
Что известно о потерях армии РФ за 7 июня
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7834 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 15 096 (+20) ед;
артиллерийских систем — 13 437 (+64) ед;
РСЗО — 1095 ед.;
средства ПВО — 833 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 886 (+40) ед;
крылатых ракет — 2270 ед;
кораблей/катеров — 28 (+1) ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 416 (+56) ед;
специальной техники — 2238 (+8) ед.
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