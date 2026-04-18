Росіяни скаржаться на критичний брак суднобудівників в окупованому Криму
Росіяни скаржаться на критичний брак суднобудівників в окупованому Криму

Джерело:  Суспільне

На суднобудівних підприємствах в окупованому Криму бракує 500 працівників. Щоб закрити вакансії, до роботи залучатимуть студентів.

Головні тези:

  • На суднобудівних підприємствах в окупованому Криму виникла критична нестача кваліфікованих працівників - близько 500 осіб.
  • Для заповнення вакансій виробники звертають увагу на залучення студентів та починають навчати працівників на власних спеціалізованих кафедрах.

Росія скаржиться на брак працівників в окупованому Криму

Про це повідомляє окупаційне видання ForPost із посиланням на підконтрольне Росії міністерство промисловості півострова.

Як повідомили ForPost у Мінпромі республіки, нині кримським суднобудівним підприємствам бракує близько 500 працівників. Йдеться про інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, збирачів-достройників, збирачів корпусів металевих суден, операторів верстатів із числовим програмним керуванням, слюсарів, електромеханіків, монтажників електрообладнання, електрозварників, травильників. При цьому таким фахівцям пропонують зарплати вищі за середні по республіці.

Щоб вирішити проблему, на території заводу імені Б. Бутоми в Керчі відкрили нову кафедру, де готуватимуть працівників для цього підприємства.

Нагадаємо, у школах окупованого Севастополя станом на 2026 рік бракує 141 педагога, найгостріший дефіцит — учителі праці (технологій), математики та початкових класів.

Про це йдеться у відповіді окупаційного департаменту освіти та науки.

