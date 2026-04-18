Росіяни скаржаться на критичний брак суднобудівників в окупованому Криму

На суднобудівних підприємствах в окупованому Криму бракує 500 працівників. Щоб закрити вакансії, до роботи залучатимуть студентів.
Головні тези:
- На суднобудівних підприємствах в окупованому Криму виникла критична нестача кваліфікованих працівників - близько 500 осіб.
- Для заповнення вакансій виробники звертають увагу на залучення студентів та починають навчати працівників на власних спеціалізованих кафедрах.
Росія скаржиться на брак працівників в окупованому Криму
Про це повідомляє окупаційне видання ForPost із посиланням на підконтрольне Росії міністерство промисловості півострова.
Щоб вирішити проблему, на території заводу імені Б. Бутоми в Керчі відкрили нову кафедру, де готуватимуть працівників для цього підприємства.
Нагадаємо, у школах окупованого Севастополя станом на 2026 рік бракує 141 педагога, найгостріший дефіцит — учителі праці (технологій), математики та початкових класів.
Про це йдеться у відповіді окупаційного департаменту освіти та науки.
