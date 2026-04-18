Россияне жалуются на критическую нехватку судостроителей в оккупированном Крыму

На судостроительных предприятиях в оккупированном Крыму не хватает 500 человек. Чтобы закрыть вакансии, к работе будут привлекаться студенты.
Главные тезисы
- На судостроительных предприятиях в оккупированном Крыму не хватает 500 квалифицированных работников.
- Для заполнения вакансий привлекают студентов и начинают обучать работников на специализированных кафедрах.
Россия жалуется на нехватку работников в оккупированном Крыму
Об этом сообщает оккупационное издание ForPost со ссылкой на подконтрольное России министерство промышленности полуострова.
Чтобы решить проблему, на территории завода имени Бутомы в Керчи открыли новую кафедру, где будут готовить работников для этого предприятия.
Напомним, в школах оккупированного Севастополя на 2026 год не хватает 141 педагога, самый острый дефицит — учителя труда (технологий), математики и начальных классов.
Об этом говорится в ответе оккупационного департамента образования и науки.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-