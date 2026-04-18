Россияне жалуются на критическую нехватку судостроителей в оккупированном Крыму

На судостроительных предприятиях в оккупированном Крыму не хватает 500 человек. Чтобы закрыть вакансии, к работе будут привлекаться студенты.

Россия жалуется на нехватку работников в оккупированном Крыму

Об этом сообщает оккупационное издание ForPost со ссылкой на подконтрольное России министерство промышленности полуострова.

Как сообщили ForPost в Минпроме республики, в настоящее время крымским судостроительным предприятиям не хватает около 500 работников. Речь идет об инженерах-конструкторах, инженерах-технологах, сборщиках-достройщиках, сборщиках корпусов металлических судов, операторах станков с числовым программным управлением, слесарях, электромеханиках, монтажниках электрооборудования, электросварщиках, травильниках. При этом таким специалистам предлагают зарплаты выше среднего по республике.

Чтобы решить проблему, на территории завода имени Бутомы в Керчи открыли новую кафедру, где будут готовить работников для этого предприятия.

Напомним, в школах оккупированного Севастополя на 2026 год не хватает 141 педагога, самый острый дефицит — учителя труда (технологий), математики и начальных классов.

Об этом говорится в ответе оккупационного департамента образования и науки.