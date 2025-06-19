Росіяни скаржаться на масову атаку БпЛА по Волгоградській області
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Росіяни скаржаться на масову атаку БпЛА по Волгоградській області

Волгоград
Джерело:  online.ua

Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Волгограді 19 червня, яка паралізувала роботу місцевого аеропорту.

Головні тези:

  • Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Волгоградській області, яка призвела до паралізації роботи місцевого аеропорту.
  • Губернатор Волгоградської області повідомив про відбиту масовану атаку дронів у різних районах, але без постраждалих та пошкоджень.
  • Російська влада ввела обмеження на польоти повітряних суден для забезпечення безпеки після атаки дронів.

Дрони атакували Волгоградську область

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські сили відбили масовану атаку у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда.

За його словами, обійшлося буцімто без постраждалих і пошкоджень.

О четвертій годині ранку Росавіація закривала аеропорт Гумрак для забезпечення безпеки польотів повітряних суден. Пізніше обмеження зняли і знову ввели.

Міноборони РФ похвалилося, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон: 19 — над територією Брянської області, 17 — над Курською, 13 — над Смоленською, сім — над Волгоградською, шість — над Орловською, п'ять — над Ростовською, п'ять — над тимчасово окупованим Кримом, по три — над Бєлгородською й Астраханською областями, два — над Рязанською областю та один — над Московським регіоном.

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