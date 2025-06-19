Росіяни скаржаться на масову атаку БпЛА по Волгоградській області

Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Волгограді 19 червня, яка паралізувала роботу місцевого аеропорту.

Дрони атакували Волгоградську область

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські сили відбили масовану атаку у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда.

За його словами, обійшлося буцімто без постраждалих і пошкоджень.

О четвертій годині ранку Росавіація закривала аеропорт Гумрак для забезпечення безпеки польотів повітряних суден. Пізніше обмеження зняли і знову ввели. Поширити

Міноборони РФ похвалилося, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон: 19 — над територією Брянської області, 17 — над Курською, 13 — над Смоленською, сім — над Волгоградською, шість — над Орловською, п'ять — над Ростовською, п'ять — над тимчасово окупованим Кримом, по три — над Бєлгородською й Астраханською областями, два — над Рязанською областю та один — над Московським регіоном.