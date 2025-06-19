Россияне жалуются на массовую атаку БпЛА по Волгоградской области

Дроны атаковали Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы российские силы отразили массированную атаку в Калачевском, Городищенском районах и южной части Волгограда.

По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.

В четыре часа утра Росавиация закрывала аэропорт Гумрак для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Позже ограничения сняли и снова ввели. Поделиться

Минобороны РФ похвасталось, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон: 19 — над территорией Брянской области, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, пять — над Ростовской, пять — над Ростовской, пять — над Ростовской Белгородской и Астраханской областями, две — над Рязанской областью и один — над Московским регионом.