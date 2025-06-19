Россияне жалуются на массовую атаку БпЛА по Волгоградской области

Россияне пожаловались на атаку дронов в Волгограде 19 июня, парализовавшую работу местного аэропорта.
Главные тезисы
- Массированная атака дронов в Волгоградской области парализовала работу местного аэропорта, вызвав беспокойство среди россиян.
- Губернатор области сообщил, что российские силы сумели отразить атаку, избежав пострадавших и повреждений.
- Власти России ввели ограничения на полеты воздушных судов для обеспечения безопасности, реагируя на инцидент с дронами.
Дроны атаковали Волгоградскую область
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы российские силы отразили массированную атаку в Калачевском, Городищенском районах и южной части Волгограда.
По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.
Минобороны РФ похвасталось, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон: 19 — над территорией Брянской области, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, пять — над Ростовской, пять — над Ростовской, пять — над Ростовской Белгородской и Астраханской областями, две — над Рязанской областью и один — над Московским регионом.
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