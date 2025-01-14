Росіяни скаржаться на масштабні збої в Рунеті
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Росіяни скаржаться на масштабні збої в Рунеті

Інтернет
Джерело:  online.ua

У країні-агресорці спостерігаються масштабні збої в роботі Рунету та ключових операторів мобільного зв'язку 

Головні тези:

  • Російський інтернет-сегмент Рунет відчуває серйозні проблеми та збої в роботі.
  • Ключові оператори мобільного зв'язку, такі як «Білайн», «Мегафон» та інші, також стикаються з неполадками.
  • Серед сайтів та сервісів, які відчули наслідки збоїв, є Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.
  • Українські користувачі також помітили проблеми з відправкою повідомлень через Telegram.

Що відомо про масштабні збої мобільного зв’язку та Рунету в Росії

Зазначається, що російський інтернет-сегмент Рунет фактично перестав працювати. Спостерігаються масштабні збої у роботі багатьох популярних сайтів та ключових операторів зв’язку, серед яких «Білайн», «Мегафон» і «Теле2».

Зокрема, мобільний інтернет від цих операторів зв’язку також перестав працювати.

Також виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.

Збой дуже схожий на аналогічну ситуацію, яка вже мала місце 6 січня. Тоді також перестали працювати мобільні оператори та великі банки.

Російські джерела пишуть, що у пресслужбі "Роскомнадзора" не знають, чому не працює інтернет.

В Україні зафіксували збій у роботі Telegram

Користувачі месенджера в Україні також поскаржились на проблеми із відправкою повідомлень.

Однак вже незабаром соцмережа почала працювати у звичайному режимі.

Варто також зазначити, що масштабні кібератаки на онлайн-ресурси країни-агресорки здійснюють фахівців Головного управлінння розвідки Міноборони.

Зокрема, 4 січня, у день народження очільника ГУР Кирила Буданова кіберфахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора.

Цього разу під удар потрапило ТОВ “РегіонТрансСервіс” — провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність російських загарбників на фронті.

Кібербійцям ГУР вдалося успішно знищити всі сервери компанії. Ба більше, виведено з ладу робочі станції та стерто бекапи.

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