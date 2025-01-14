В стране-агрессоре наблюдаются масштабные сбои в работе Рунета и ключевых операторов мобильной связи

Что известно о масштабных сбоях мобильной связи и Рунета в России.

Отмечается, что российский интернет-сегмент Рунета фактически перестал работать. Наблюдаются масштабные сбои в работе многих популярных сайтов и ключевых операторов связи, среди которых Билайн, Мегафон и Теле2.

В частности, мобильный интернет от этих операторов связи также перестал работать.

Также возникли неполадки в работе Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam и Twitch.

Сбой очень похож на аналогичную ситуацию, которая уже имела место 6 января. Тогда тоже перестали работать мобильные операторы и крупные банки.

Российские источники пишут, что в пресс-службе "Роскомнадзора" не знают, почему не работает интернет.

В Украине зафиксировали сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера в Украине также пожаловались на проблемы отправки сообщений.

Однако уже в скором времени соцсеть начала работать в обычном режиме.

Стоит отметить, что масштабные кибератаки на онлайн-ресурсы страны-агрессорки осуществляют специалистов Главного управления разведки Минобороны.

В частности, 4 января, в день рождения главы ГУР Кирилла Буданова, киберспециалисты ГУР осуществили очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы государства-агрессора.

В этот раз под удар попало ООО "РегионТрансСервис" — ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность российских захватчиков на фронте.

Кибербийцам ГУР удалось успешно уничтожить все серверы компании. Более того, выведены из строя рабочие станции и стерты бекапы.