В России произошел масштабный сбой интернет-сервисов. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

В России произошел масштабный сбой интернет-сервисов. В чем причина

Кибератака
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Источник:  online.ua

В стране-агрессорке России 21 августа начались проблемы с десятками популярных сервисов, в том числе Telegram, WhatsApp, Сервисы Apple, Steam и Pornhub.

Главные тезисы

  • 21 августа в России начался масштабный сбой интернет-сервисов, затронув такие платформы как Telegram, WhatsApp, Steam и другие.
  • Пользователи в России, Казахстане и Узбекистане столкнулись с проблемами доступа к мессенджерам и другим сервисам, приходится использовать VPN.
  • Сбой интернета повлек за собой недоступность государственных сервисов, банков, различных сайтов и даже платформ для разработчиков и видеостриминга.

В России начались проблемы с десятками популярных онлайн-сервисов

О масштабном сбое в работе интернет-сервисов сообщают российские пропагандистские издания.

Первоначально проблемы с мессенджерами начались с Telegram: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жаловались на долгую загрузку и обновление сообщений.

Сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение уведомлений о проблемах в работе Telegram около 14:12 21 августа. затем "забуксовали" WhatsApp, Skype, Discord и iMessage.

Хотя российские пропагандисты отрапортовали, что это была DDOS-атака, которую они якобы отбили по состоянию на 15.00.

Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи России, Казахстана и Узбекистана.

Пользователи сервиса сообщают, что в России мессенджер работает только с VPN.

Сбой в интернет-сервисах в РФ

Также в России пользователи сообщают о массовых сбоях в работе разных сервисов и сайтов:

  • "Википедия";

  • Государственные сервисы: "Держуслуги", "Ростелеком", сервисы Федеральной налоговой службы;

  • Сайт для отслеживания сбоев "Сбой.РФ";

  • Сервисы Apple;

  • Геймерские платформы: магазин Steam, онлайн игры Dota 2 и Roblox;

  • Видеостриминговый сервис Twitch;

  • Платформа для разработчиков GitHub;

  • Pornhub;

Не работают интернет-сервисы "Газпромбанка", "Сбербанка", "Альфа-Банка", "Тинькофф", а также сервисы мобильных операторов.

ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ

ГУР в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.

Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия — это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора.

По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.

Информация очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет относительно путей обхода санкций. Она изучается и анализируется и полностью будет использована в интересах нашей победы.

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