В России произошел масштабный сбой интернет-сервисов. В чем причина

В стране-агрессорке России 21 августа начались проблемы с десятками популярных сервисов, в том числе Telegram, WhatsApp, Сервисы Apple, Steam и Pornhub.
Главные тезисы
- 21 августа в России начался масштабный сбой интернет-сервисов, затронув такие платформы как Telegram, WhatsApp, Steam и другие.
- Пользователи в России, Казахстане и Узбекистане столкнулись с проблемами доступа к мессенджерам и другим сервисам, приходится использовать VPN.
- Сбой интернета повлек за собой недоступность государственных сервисов, банков, различных сайтов и даже платформ для разработчиков и видеостриминга.
В России начались проблемы с десятками популярных онлайн-сервисов
О масштабном сбое в работе интернет-сервисов сообщают российские пропагандистские издания.
Первоначально проблемы с мессенджерами начались с Telegram: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жаловались на долгую загрузку и обновление сообщений.
Сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение уведомлений о проблемах в работе Telegram около 14:12 21 августа. затем "забуксовали" WhatsApp, Skype, Discord и iMessage.
Хотя российские пропагандисты отрапортовали, что это была DDOS-атака, которую они якобы отбили по состоянию на 15.00.
Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи России, Казахстана и Узбекистана.
Также в России пользователи сообщают о массовых сбоях в работе разных сервисов и сайтов:
"Википедия";
Государственные сервисы: "Держуслуги", "Ростелеком", сервисы Федеральной налоговой службы;
Сайт для отслеживания сбоев "Сбой.РФ";
Сервисы Apple;
Геймерские платформы: магазин Steam, онлайн игры Dota 2 и Roblox;
Видеостриминговый сервис Twitch;
Платформа для разработчиков GitHub;
Pornhub;
Не работают интернет-сервисы "Газпромбанка", "Сбербанка", "Альфа-Банка", "Тинькофф", а также сервисы мобильных операторов.
ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ
ГУР в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.
Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия — это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора.
По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.
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