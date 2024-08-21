У Росії стався масштабний збій інтернет-сервісів. У чому причина

У країні-агресорці Росії 21 серпня почалися проблеми з десятками популярних сервісів, серед них Telegram, WhatsApp, Сервіси Apple, Steam та Pornhub.

У Росії почалися проблеми з десятками популярних онлайн-сервісів

Про масштабний збій в роботі інтернет-сервісів повідомляють російські пропагандистські видання.

Спочатку проблеми з месенджерами почалися з Telegram: користувачі, в основному з Росії та Узбекистану, скаржилися на довге завантаження та оновлення повідомлень.

Сервіс Downdetector зафіксував різке збільшення повідомлень про проблеми у роботі Telegram близько 14:12 21 серпня. отім “забуксували” WhatsApp, Skype, Discord та iMessage.

Хоча російські пропагандисти “відрапортували”, що це була DDOS-атака, яку вони нібито відбили станом на 15.00

Судячи з коментарів, зі збоєм зіткнулися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану.

Користувачі сервісу повідомляють, що в Росії месенджер працює тільки з VPN. Поширити

Збій в інтернет-сервісах у РФ

Також у Росії користувачі повідомляють про масові збої в роботі різних сервісів і сайтів:

"Вікіпедія";

Державні сервіси: "Госуслуги", "Ростелеком", сервіси Федеральної податкової служби;

Сайт для відстеження збоїв "Сбой.рф";

Сервіси Apple;

Геймерські платформи: магазин Steam, онлайн-ігри Dota 2 і Roblox;

Відеостримінговий сервіс Twitch;

Платформа для розробників GitHub;

Pornhub;

Не працюють інтернет-сервіси "Газпромбанку", "Сбербанку", "Альфа-Банку", "Тинькофф", а також сервіси мобільних операторів.

ГУР отримало багато секретної інформації внаслідок кібератаки на оборонне підприємство РФ

ГУР внаслідок кібератаки 17 серпня на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси, отримало великий масив інформації та спричинило збої в роботі цієї установи.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів представник ГУР Євген Єрін.

Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства — це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора.

За його словами, внаслідок кібератаки ГУР отримало багато інформації.