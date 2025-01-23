Росіяни скаржаться на масштабну атаку дронів у Курській області — відео

Ввечері 23 січня жителі Курщини масово повідомляють про атаку дронів. Міністерство оборони країни-агресорки вже похвалилося, що збило 37 БпЛА.

Атака дронів на Курщину: що відомо

У російських пабліках почали з’являтися відео з гучними вибухами.

Оперштаб регіону повідомив, що на Курську область скоєно наліт безпілотників, працює ППО.

Пізніше оперштаб оголосив у Курській області ракетну небезпеку.

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Пізніше ракетну небезпеку скасували.

А Міністерство оборони Росії відрапортувало, що з 19.00 збило 49 українських дронів, 37 з них — над Курщиною.

Також дрони нібито збивали над Брянщиною (7 БпЛА), над окупованим Кримом (4 БпЛА) та 1 — над Білгородщиною.

Безпілотники атакують Курськ

Ввечері 5 січня розпочалася атака ударних дронів на Курськ, яка триває у межах нового наступу Сил оборони України на ворожій території.

Оперативний штаб Курської області РФ повідомив про початок атаки ударних дронів о 19:00.

Спочатку почала ширитися інформація про те, що місто Курськ масовано атакують БпЛА одразу з кількох боків.