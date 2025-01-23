Росіяни скаржаться на масштабну атаку дронів у Курській області — відео

Ввечері 23 січня жителі Курщини масово повідомляють про атаку дронів. Міністерство оборони країни-агресорки вже похвалилося, що збило 37 БпЛА.
Головні тези:
- Увечері 23 січня жителі Курської області стали свідками масштабної атаки дронів.
- Міністерство оборони Росії повідомило, що збило 49 українських дронів, в тому числі 37 над Курщиною.
Атака дронів на Курщину: що відомо
У російських пабліках почали з’являтися відео з гучними вибухами.
Оперштаб регіону повідомив, що на Курську область скоєно наліт безпілотників, працює ППО.
Пізніше оперштаб оголосив у Курській області ракетну небезпеку.
Пізніше ракетну небезпеку скасували.
А Міністерство оборони Росії відрапортувало, що з 19.00 збило 49 українських дронів, 37 з них — над Курщиною.
Також дрони нібито збивали над Брянщиною (7 БпЛА), над окупованим Кримом (4 БпЛА) та 1 — над Білгородщиною.
Безпілотники атакують Курськ
Ввечері 5 січня розпочалася атака ударних дронів на Курськ, яка триває у межах нового наступу Сил оборони України на ворожій території.
Оперативний штаб Курської області РФ повідомив про початок атаки ударних дронів о 19:00.
Спочатку почала ширитися інформація про те, що місто Курськ масовано атакують БпЛА одразу з кількох боків.
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