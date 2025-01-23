Россияне жалуются на масштабную атаку дронов в Курской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на масштабную атаку дронов в Курской области — видео

Курщина
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Источник:  online.ua

Вечером 23 января жители Курщины массово сообщают об атаке дронов. Министерство обороны страны-агрессора уже похвасталось, что сбило 37 БпЛА.

Главные тезисы

  • Жители Курской области столкнулись с массовой атакой дронов, сбито 49 украинских беспилотников, включая 37 над Курщиной.
  • Министерство обороны РФ объявило ракетную опасность, призвав людей укрыться в безопасных помещениях.

Атака дронов на Курщину: что известно

В российских пабликах начали появляться видео с громкими взрывами.

Оперштаб региона сообщил, что на Курскую область совершен налет беспилотников, работает ПВО.

Позже оперштаб объявил в Курской области ракетную опасность.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, амбаре. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие.

Позже ракетную опасность отменили.

Министерство обороны России отрапортовало, что с 19.00 сбило 49 украинских дронов, 37 из них — над Курщиной.

Также дроны вроде бы сбивали над Брянщиной (7 БпЛА), над оккупированным Крымом (4 БпЛА) и 1 — над Белгородщиной.

Беспилотники атакуют Курск

Вечером 5 января началась атака ударных дронов на Курск, которая продолжается в рамках нового наступления сил обороны Украины на вражеской территории.

Оперативный штаб Курской области РФ сообщил о начале атаки ударных дронов в 19:00.

Сначала начала распространяться информация о том, что город Курск массированно атакуют БПЛА сразу с нескольких сторон.

Впоследствии Министерство обороны РФ заявило, что в период с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО якобы уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской.

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