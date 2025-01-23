Россияне жалуются на масштабную атаку дронов в Курской области — видео

Вечером 23 января жители Курщины массово сообщают об атаке дронов. Министерство обороны страны-агрессора уже похвасталось, что сбило 37 БпЛА.
Главные тезисы
- Жители Курской области столкнулись с массовой атакой дронов, сбито 49 украинских беспилотников, включая 37 над Курщиной.
- Министерство обороны РФ объявило ракетную опасность, призвав людей укрыться в безопасных помещениях.
Атака дронов на Курщину: что известно
В российских пабликах начали появляться видео с громкими взрывами.
Оперштаб региона сообщил, что на Курскую область совершен налет беспилотников, работает ПВО.
Позже оперштаб объявил в Курской области ракетную опасность.
Позже ракетную опасность отменили.
Министерство обороны России отрапортовало, что с 19.00 сбило 49 украинских дронов, 37 из них — над Курщиной.
Также дроны вроде бы сбивали над Брянщиной (7 БпЛА), над оккупированным Крымом (4 БпЛА) и 1 — над Белгородщиной.
Беспилотники атакуют Курск
Вечером 5 января началась атака ударных дронов на Курск, которая продолжается в рамках нового наступления сил обороны Украины на вражеской территории.
Оперативный штаб Курской области РФ сообщил о начале атаки ударных дронов в 19:00.
Сначала начала распространяться информация о том, что город Курск массированно атакуют БПЛА сразу с нескольких сторон.
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