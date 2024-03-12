Росіяни скаржаться на найдовшу ракетну небезпеку на Бєлгородщині за час «СВО»

12 березня 2024 року на території Бєлгородської області Росії зафіксовано найбільш довготривалу тривогу, яка стосувалася ракетної небезпеки.

Рекордна ракетна тривога на Бєлгородщині за час “СВО”

З перших годин 12 березня у Бєлгородській області лунала ракетна тривога.

Загалом час небезпеки від балістичного озброєння склав 13 годин 37 хвилин.

Це стало найдовшою тривогою на Белгородщині за два роки повномасштабної війни Росії проти України.

Обстріли Бєлгородської області 12 березня: що відомо

12 березня вночі та рано-вранці Бєлгородська область РФ щонайменше 10 разів була під обстрілом.

З 0:30 до 1:00 ночі місцеві жителі чули вибухи над Бєлгородом і районом.

О 01:50 за київським часом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що регіон нібито зазнав атаки українських дронів-камікадзе, які скинули чотири вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів постраждалих немає, але пошкоджено лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: Ясні Зорі, Черемошне, Устинка, Лозове, Ровеньок, Петрівка, Солов’ївка.

О 06:12 Гладков заявив, що кілька населених пунктів у Шебекинському міському окрузі зазнали атаки. Попередньо, без постраждалих.

За словами губернатора, у Бєлгородському районі російська ППО нібито збила п’ять повітряних цілей на підльоті до міста. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає.

У Борисовському районі нібито збили чотири дрони літакового типу.

У селі Дубине в приватному будинку вибито вікна та посічено фасад і паркан, в іншому будинку пошкоджено сарай.

О 7 ранку місцеві жителі почали повідомляти про гучні звуки в Грайвороні. Пізніше В’ячеслав Гладков уточнив, що російська ППО в окрузі нібито збила вісім реактивних снарядів РСЗВ Вампір і одну ракету Точки-У.

За його словами, Грайворонський міський округ нібито зазнав мінометного та артилерійського обстрілу. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

У місті Грайворон різні пошкодження виявлено в 11 приватних будинках, побито п’ять автомобілів. Осколками посічено будівлю районного суду. У селах Головчине, Замостя і Гора-Поділ пошкоджено по одному будинку.

О 07:37 Гладков повідомив, що під час обстрілу Шебекиного постраждала жінка.

У місті пошкоджено шість приватних будинків, магазини, центральну районну лікарню, дитячий садочок, технікум і два легкових автомобілі. Пізніше російський губернатор заявив, що є ще один постраждалий – чоловік, у якого осколкові поранення живота.

Дрон врізався в будівлю адміністрації в Бєлгороді

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що в будівлю адміністрації міста врізався нібито український БПЛА.

Він повідомив про двох постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, інша – контузії.

Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна, посічено фасад.

Відбій ракетної небезпеки був оголошений на Бєлгородщині о 19.06.