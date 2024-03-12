Россияне жалуются на самую длительную ракетную опасность на Белгородщине за время "СВО"
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне жалуются на самую длительную ракетную опасность на Белгородщине за время "СВО"

Ракеты
Читати українською
Источник:  online.ua

12 марта 2024 года на территории Белгородской области России зафиксирована наиболее длительная тревога, касавшаяся ракетной опасности.

Рекордная ракетная тревога на Белгородщине за время "СВО"

С первых часов 12 марта в Белгородской области звучала ракетная тревога.

В общей сложности время опасности от баллистического вооружения составило 13 часов 37 минут.

Это стало самой долгой тревогой в Белгородской области за два года полномасштабной войны России против Украины.

Обстрелы Белгородской области 12 марта: что известно

12 марта ночью и ранним утром Белгородская область РФ не менее 10 раз была под обстрелом.

С 0.30 до 1.00 ночи местные жители слышали взрывы над Белгородом и районом.

В 01:50 по киевскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион якобы подвергся атакам украинских дронов-камикадзе, которые сбросили четыре взрывных устройства.

В результате взрывов пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: Ясные Зари, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровеньок, Петровка, Соловьевка.

В 06:12 Гладков заявил, что несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке. Предварительно, без пострадавших.

По словам губернатора, в Белгородском районе российская ПВО якобы сбила пять воздушных целей на подлете в город. Предварительно пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе якобы сбили четыре дрона самолетного типа.

В селе Дубино в частном доме выбиты окна и иссечены фасад и забор, в другом доме поврежден сарай.

В 7 утра местные жители начали сообщать о громких звуках в Грайвороне. Позже Вячеслав Гладков уточнил, что российское ПВО в округе якобы сбило восемь реактивных снарядов РСЗО Вампир и одну ракету Точки-У.

По его словам, Грайворонский городской округ якобы подвергся минометным и артиллерийским обстрелам. Обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

В городе Грайворон разные повреждения обнаружены в 11 частных домах, избиты пять автомобилей. Осколками изрублено здание районного суда. В селах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному дому.

В 07:37 Гладков сообщил, что при обстреле Шебекиного пострадала женщина.

В городе повреждены шесть частных домов, магазины, центральная районная больница, детский сад, техникум и два легковых автомобиля. Позже российский губернатор заявил, что есть еще один пострадавший мужчина, у которого осколочные ранения живота.

Дрон врезался в здание администрации в Белгороде

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в здание администрации города врезался якобы украинский БПЛА.

Он сообщил о двух пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, другая – контузии.

В результате взрыва в здании выбиты окна, иссечен фасад.

Отбой ракетной опасности был объявлен в Белгородской области в 19.06.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на Курщину и Белгородщину — видео
ЛСР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Таганроге, Курске и Белгороде работает ПВО. В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар — видео
ТЕЦ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дрон атаковал здание администрации Белгорода в РФ — видео
Белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?